Более 600 картин от 500 художников из всех регионов России представили в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 ноября. /ТАСС/. Выставку "Единение. 2021", для которой собрали более 600 работ почти 500 художников из всех регионов России, представили 19 ноября в Нижегородском государственном художественном музее, отреставрированном к 800-летию Нижнего Новгорода.

"Выставка очень масштабная, выставка чрезвычайно важная и значимая, поскольку она представляет все российские регионы. Здесь представлено искусство всей нашей необъятной России от Владивостока до Калининграда в самых разных картинах", - рассказала журналистам заведующая отделом отечественного искусства НГХМ Ирина Маршева.

По ее словам, на выставке представлены работы, соответствующие представлению о профессиональном современном искусстве. "Перед выставкомом (специальная комиссия, выбирающая картины для выставки) стояла очень серьезная задача, поскольку желающих участвовать в этом проекте было очень много, это было более 6 тыс. человек. В результате жесткого профессионального отбора на выставке представлено 624 работы 495 авторов. То есть почти 500 авторов", - сказала Маршева.

В залах НГХМ можно увидеть работы в разных направлениях - живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, народные промыслы. "Выставка демонстрирует общность тенденций развития изобразительного искусства России и знакомит с лучшими произведениями", - объяснили организаторы.