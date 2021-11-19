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Кассовое исполнение нацпроекта "Культура" в ЮФО составляет 64,5%

Лидерами по реализации нацпроекта стали Краснодарский край и Севастополь

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Кассовое исполнение нацпроекта "Культура" в Южном федеральном округе составляет на данный момент 64,5%, что меньше, чем в среднем по стране. Об этом рассказала замминистра культуры России Ольга Ярилова во время рабочей поездки в Адыгею.

"Кассовое исполнение на сегодняшний день по югу у нас 64,5%. Это ниже, чем в среднем по стране", - сказала Ярилова на мониторинговом совещании в регионах ЮФО.

Она отметила, что в регионе ведется большое количество строек, и призвала регионы проводить заранее конкурсные процедуры, готовить проектно-сметную документацию на 2022 год.

Лидерами по исполнению кассового исполнения нацпроекта она назвала Севастополь и Краснодарский край.

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