Умер работавший с Дэвидом Боуи и Queen фотограф Мик Рок

ЛОНДОН, 19 ноября. /ТАСС/. Британский фотограф Мик Рок, работавший с культовыми рок-исполнителями 1970-х годов, включая Дэвида Боуи (1947-2016) и группы Queen и The Ramones, умер на 73-м году жизни. Об этом в пятницу сообщила газета The Guardian со ссылкой на заявление представителя фотографа.

"С тяжелым сердцем мы информируем, что наш любимый психоделический ренегат отправился в юнгианское (по имени швейцарского психиатра Карла Густава Юнга - прим. ТАСС) путешествие в другой мир. Те, кто имел наслаждение существовать на его орбите, знают, что Мик всегда был больше, чем "человек, который заснял 1970-е". Он был фотографическим поэтом", - сказано в распространенном сообщении.

Наибольшую известность Рок получил благодаря работе с Боуи, личным фотографом которого он был на протяжении нескольких лет. В частности, именно Рок снял обложку седьмого студийного альбома музыканта Pin Ups, вышедшего в 1973 году, а также выступил режиссером видеоклипов на песни Space Oddity, Life on Mars?, The Jean Genie и John, I'm Only Dancing. Он также работал над визуальным оформлением пластинок американских популярных рок-исполнителей, включая Transformer и Coney Island Baby Лу Рида (1942-2013), альбом Raw Power группы The Stooges, End of the Century панк-коллектива The Ramones и I Love Rock'n'Roll Джоаны Джетт.

Кроме того, Рок сотрудничал с группой Queen, рок-певцом Оззи Осборном, писателем Труменом Капоте (1924-1984), художником Энди Уорхолом (1928-1987), моделью Кейт Мосс, а также с молодым поколением музыкантов, в том числе с Майли Сайрус при создании обложки ее альбома Plastic Hearts, который был выпущен в 2020 году, и Фаррелом Уильямсом.

Майкл Дэвид Рок, родившийся в 1948 году в Лондоне, увлекся фотографией в студенческие годы в Кембриджском университете, где он обучался на факультете средневековых и современных языков. Именно в Кембридже Рок познакомился с Сидом Барреттом (1946-2006), который впоследствии стал одним из основателей группы Pink Floyd, и Крисом Джаггером - младшим братом Мика Джаггера, ныне известного в качестве вокалиста коллектива The Rolling Stones, войдя тем самым в мир рок-музыки. Позднее, в 1970 году, фотограф снял обложку дебютного сольного альбома Барретта The Madcap Laughs.

В 1990-е годы, по воспоминаниям самого Рока, он чуть было не умер в результате последствий от употребления наркотиков на протяжении пары десятилетий. Чтобы спасти жизнь, фотографу провели коронарное шунтирование, которое оплатили менеджеры The Rolling Stones, а также пересадили печень. Позже он прошел курс реабилитации и вернулся к работе. Последние годы Рок жил в Нью-Йорке вместе со своей женой Пэти и дочерью Натали.