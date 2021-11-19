Победителем Международного студенческого фестиваля ВГИК стал режиссер из Нигерии

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Режиссер из Нигерии Олив Нвосу удостоился Гран-при второго этапа Международного студенческого фестиваля ВГИК за проект "Баламут", награду за лучший документальный фильм вручили Ивану Родину из России за картину "Счастливый". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе награды.

Международный студенческий фестиваль традиционно проводится в два этапа: первый из них прошел в октябре, участие в нем приняли студенческие фильмы ВГИК, второй открылся 15 ноября и завершается в пятницу. Международное жюри под председательством российской актрисы Елены Лядовой присудило главный приз нигерийцу Нвосу.

Лучшим игровым фильмом назвали картину "Стая" режиссера из Канады Флоренс Лафонд, приз за лучший документальный проект получил студент ВГИКа Иван Родин, представивший ленту "Счастливый". Награды за анимацию удостоился фильм "Я здесь" режиссера из Польши Юлии Орлик. Кроме того, эксперты вручили пять спецдипломов режиссерам из России, Индии, Германии, Израиля и Болгарии.

Приз зрительских симпатий по итогам регионального голосования получила Наталья Попова за фильм "Железная дорога". Также на фестивале вручили и другие награды.

Параллельно с киносмотром традиционно проходил Международный театральный фестиваль, на котором свои работы представили ведущие российские и зарубежные театральные вузы. Театральные постановки оценивало жюри под председательством израильского режиссера Уди бен Моше, художественного руководителя Иерусалимского театра Хан. Гран-при смотра удостоился спектакль "Одержимые" Национальной академии театрального и киноискусства имени Крыстё Сарафова из Болгарии.

О фестивале

Международный студенческий фестиваль проводят Всероссийский государственный институт кинематографии им. С. А. Герасимова, Продюсерский центр "ВГИК-Дебют", Творческая студия "Стелла" при поддержке Минкультуры РФ и Национального Фонда поддержки правообладателей.

В 2021 году исполнилось 60 лет (ранее смотр проводился 1 раз в 2 года) со дня проведения первого фестиваля, победителем которого в 1961 году стал Андрей Кончаловский с фильмом "Мальчик и голубь". Участниками и лауреатами смотра становились многие кинематографисты, чьи работы вошли в золотой фонд отечественного кино, в их числе Элем Климов, Василий Шукшин, Никита Михалков, Вадим Абдрашитов и другие.