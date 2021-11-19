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Российский мультфильм покажут в программе кинофестиваля в Косове и Метохии

Ленту "Бука. Мое любимое чудище" создали режиссеры Виктор Глухушин и Максим Волков

БЕЛГРАД, 19 ноября. /ТАСС/. Российский мультфильм "Бука. Мое любимое чудище" режиссеров Виктора Глухушина и Максима Волкова покажут на кинофестивале, который открылся в пятницу в городе Грачаница в автономном сербском крае Косово и Метохия. Об этом сообщила газета "Политика".

По ее данным, с 19 по 21 ноября на форуме будут представлены девять картин. Программа, посвященная юному зрителю, включает три анимационных фильма, в том числе сказку "Бука. Мое любимое чудище".

Кинофестиваль в этом крае проходит под слоганом "Здесь!" и проводится седьмой год подряд. Основной его целью является повышение культурного уровня юных зрителей в сербских общинах в Косове и Метохии, пишет издание. Форум организован под эгидой Министерства культуры и информации Сербии.

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