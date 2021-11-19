В Москве наградили лауреатов II Всероссийской общественной премии "Гордость нации"

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Церемония вручения наград второй Всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России "Гордость нации" состоялась вечером 19 ноября в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Мероприятие прошло в рамках второго Всероссийского форума "Народы России", победители получили драгоценную статуэтку, дипломы и ценные подарки. Премия присуждается по семи номинациям - в каждой из них награждались лауреаты, занявшие первые, вторые и третьи места.

"С национально-культурными автономиями люди связывают особые ожидания, ожидания с сохранением нашего этнического многообразия, границы, культуры. Конечно же, мало пройти все формальные вещи и зарегистрировать ту или иную организацию в министерстве юстиции. Гораздо важнее и сложнее увлечь, объединить людей, увлечь их своей энергией, своим неравнодушием - и этим людям это удается вполне", - сказал руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, представляя лауреатов премии.

Так, в номинации "За вклад в укрепление межнационального (межэтнического) мира и согласия" победителем стал руководитель Союза народов Самарской области, инициатор создания этнокультурного комплекса "Парк дружбы народов" Ростислав Хугаев, в номинации "За лучший проект национально-культурных объединений в сфере межнациональных (межэтнических) отношений" победу отдали Марии Ерохиной, Ирине Вейсман и Марии Кармановой. "За лучшие практики Домов дружбы, Домов национальностей и центров народного творчества" главную награду вручили также троим - представителям Дома дружбы народов имени А.Е. Кулаковского (Якутск) Татьяне Парниковой, Николаю Никитину и Екатерине Егоровой.

В номинации "За эффективное лидерство в национально-культурных объединениях" первое место занял глава совета Региональной национально-культурной автономии "Белорусы Ростовской области" Владимир Животкевич, в номинации "За вклад в сохранение и развитие родных языков" - координатор Федеральной национально-культурной автономии марийцев России Андрей Чемышев, в номинации "За вклад в информационное сопровождение государственной национальной политики" - докторант Южного федерального университета, блогер Жанна Андриевская, "За вклад в сохранение и развитие культуры народов России" - мастер прикладного искусства республиканского Дома народного творчества (Калмыкия) Дорджи Нандышев.

Учрежденную в 2021 году специальную номинацию "За сохранение и популяризацию традиционной национальной культуры народов Севера" получила писатель и поэт из семьи потомственных оленеводов Акулина Стручкова, составительница русско-юкагирского разговорника. Как объявили на церемонии, численность юкагиров в России сегодня составляет всего лишь около 1,6 тыс. человек, при этом на родном юкагирском языке из них говорят не более 200.

Премия "Гордость нации"

Проект по организации премии реализуется Общероссийской общественной организацией "Ассамблея народов России" и ФГБУ "Дом народов России" при поддержке Совета при президенте России по межнациональным отношениям, ФАДН, Госдумы, Общественной палаты России и правительства Москвы с использованием гранта на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. ТАСС выступает генеральным информационным партнером премии.