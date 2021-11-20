Дарвиновский музей открывает масштабную выставку о жемчуге и перламутре

ТАСС, 20 ноября. Масштабная выставка, которая расскажет о многообразии жемчуга в природе и использовании его в искусстве, открывается в субботу в Дарвиновском музее, сообщается на сайте учреждения.

"Жемчуг и перламутр" - это масштабная выставка Дарвиновского музея, объединившая природные объекты - раковины моллюсков и их жемчужины - и ювелирные изделия, традиционный костюм, украшения, предметы культа, произведения декоративно-прикладного и современного искусства", - говорится в сообщении.

Выставка рассказывает о строении, многообразии, встречаемости в природе, взаимосвязи перламутра и жемчуга, а также о рождении и жизни жемчужины. Кроме того, посетители увидят многообразие цветовых оттенков жемчуга, от молочно-серебристого жемчуга "чистой воды" до переливчато-черного таитянского.

"Зритель проделает путь от песчинки в раковине моллюска до драгоценного камня в сокровищнице императоров. Он узнает, как продавец лапши спас "жемчужных моллюсков" от полного истребления, и почему дворника прозвали "жемчужным королем"; что общего между жемчугом и перловкой, сколько жемчужин было на кокошнике крестьянки, как ракушки стали иконами, и многие другие интересные жемчужно-перламутровые факты", - рассказали в музее.

Один из разделов выставки также посвящен современному искусству. "Произведения художников не просто изображают или напоминают жемчуг/перламутр. В них жемчуг и перламутр рассматриваются как понятия, отсылающие к историко-культурным контекстам и конкретным практикам. Важно, что многие из них созданы специально для данного проекта", - пояснили в Дарвиновском музее.

Выставка будет открыта до 3 апреля 2022 года.