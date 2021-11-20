Мариинка поставит в Приморье оперы "Руслан и Людмила", "Борис Годунов" и "Мазепа"

ВЛАДИВОСТОК, 20 ноября. /ТАСС/. Репертуар Приморской сцены Мариинского театра в ближайшее время пополнится новыми оперными русскими спектаклями "Руслан и Людмила", "Борис Годунов" и "Мазепа". Об этом на пресс-конференции в субботу заявил народный артист России, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев.

"Огромный коллектив продолжает работать над реализацией задачи, перед нами эта задача поставлена исторически. Поэтому выдающийся оперный коллектив будет идти сюда и активно входить в жизнь Приморского края. В частности, новые постановки, такие как "Руслан и Людмила", "Борис Годунов", "Мазепа" Чайковского. Позже это может быть спектакль "Орлеанская дева", - сказал Гергиев.

Он добавил, что продажи билетов сейчас составляют только 20% от обычного объема, большую часть расходов на постановки несет сама Мариинка. По словам ее художественного руководителя, театр будет соизмерять количество новых опер со своими возможностями. Пока планируется, что их будет четыре-пять в год, из них полностью в Приморье в ближайшее время будут поставлены три.

19 ноября на Приморской сцене Мариинского театра прошла премьера оперы Модеста Мусоргского "Хованщина" в постановке Леонида Баратова. Показы готовили совместно труппы Мариинского театра (Санкт-Петербург) и Приморской сцены. Всего будет три показа, спектакли проходят под управлением Гергиева.

Монументальная опера "Хованщина" создана по мотивам реальных исторических событий XVII века. Полноценным героем спектакля является оркестр. "Для меня звучание оркестра в финальной сцене гораздо важнее, чем бутафорские страсти на сцене. Так ли уж важно, горит или не горит раскольничий скит. Мне кажется, здесь должен гореть весь оркестр", - цитируют в пресс-службе Мариинки Валерия Гергиева.