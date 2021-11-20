{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Умер Валерий Гаркалин

Валерий Гаркалин Зураб Джавахадзе/ТАСС
Описание
Валерий Гаркалин
© Зураб Джавахадзе/ТАСС

Умер актер Валерий Гаркалин - ректор ГИТИСа Заславский.

Новость дополняется

Теги
Гаркалин, Валерий Борисович
Мариинка поставит в Приморье оперы "Руслан и Людмила", "Борис Годунов" и "Мазепа"
По словам художественного руководителя театра Валерия Гергиева, всего планируется ежегодно ставить четыре-пять новых опер в год
Читать полностью