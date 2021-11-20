Умерла сербская и югославская певица Мерима Негомир

БЕЛГРАД, 20 ноября. /ТАСС/. Сербская и югославская исполнительница народных песен и популярной музыки Мерима Негомир умерла в Сербии в возрасте 69 лет. Об этом сообщила телеканалу Pink дочь певицы Любица.

За свою творческую карьеру Негомир записала более 30 альбомов. "Иванова Корита", "Розмарин", "Для тебя", "Еще помню" и другие вошли в золотой фонд сербской эстрадной песни. Прославившись как исполнительница народной сербской песни, а затем и популярной песни, Негомир также исполняла и классические арии.

За годы творчества Мерима получила десятки югославских и международных престижных премий и наград

Особой любовью певицы были русские романсы и песни, которые она умела петь. Мерима Негомир неоднократно участвовала в концертах в честь Дня Победы, исполняя песни военных лет.

4 октября 2020 года Мерима Негомир дала большой концерт в честь открытия отреставрированного памятника советским воинам в сербском городе Бочар. В беседе с корреспондентом ТАСС певица рассказала, что готовит новый диск своих любимых русских песен. Особенно певице нравилась песня "Старый клен" (муз. А. Пахмутовой, сл. М. Матусовского), и она спрашивала, как получить у авторов разрешение исполнять ее на сербской сцене.

По данным сербских СМИ, причиной смерти артистки стало скоротечное онкологическое заболевание.