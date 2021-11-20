Умер Георгий Шахет

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Актер театра и кино Георгий Шахет умер на 76 году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России.

"14 ноября на 76 году жизни после тяжелой болезни ушел из жизни актер театра и кино Шахет Георгий Осипович. Георгий Осипович отличался дружелюбным характером, требовательностью к себе и коллегам. Режиссеры, особенно телевизионных проектов, любили с ним работать. Светлая память доброму, талантливому артисту", - сказано в сообщении.

Георгий Шахет в 1974 году окончил Высшее театральное училище им. Б. Щукина. В его фильмографию входят такие кинокартины, как "Хождение по мукам", "Бегство мистера Мак-Кинли", "20 декабря", "Капабланка" и "Николай Вавилов". С 2000 года актер начал сниматься в телесериалах. Среди его работ роли в сериалах "Штрафбат", "Есенин", "Час Волкова". "Бешеная", "Хиромант-2", "Лесник", "Старые кадры" и других.