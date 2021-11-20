В Петербурге создали музей сохранения культурного наследия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Центр сохранения культурного наследия с музейной экспозицией о деятельности по охране памятников, созданный при участии общественных организаций и городских комитетов, торжественно открылся в субботу в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС.

Центр получил имя академика Б. Б. Пиотровского - первого председателя ленинградского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) и директора Государственного Эрмитажа в 1964-1990 годах.

"Сегодня у нас открытие первой очереди петербургского центра сохранения культурного наследия имени академика Бориса Борисовича Пиотровского. <...> Мы начинаем создание центра с музейной экспозиции, посвященной всей истории движения за сохранение культурного наследия Санкт-Петербурга в ретроспективе", - сказал на церемонии открытия заместитель председателя совета Санкт-Петербургского городского отделения ВООПИиК Антон Иванов.

Петербургский центр наследия задуман как многофункциональное коммуникативное и дискуссионное пространство с просветительским и музейно-выставочным назначением. Он должен поспособствовать налаживанию конструктивного общественного диалога в вопросах градозащиты, стать своеобразным мостом между общественными организациями, активными горожанами, властью, бизнесом, профессиональным сообществом.

Экспозиция, размещенная в здании на Захарьевской улице в центральной части города, рассказывает об истории движения в защиту Петербурга, начиная с создания в 1903 году общества архитекторов-художников - первого в России общественного объединения, занимавшегося проблемами изучения и охраны памятников, и заканчивая современной деятельностью градозащитников. На выставке представлены документы, включая нормативные акты разных периодов, касающиеся сохранения памятников, книги, карты, исторические панорамы Петербурга, фрагменты скульптур, архитектурные детали домов-памятников, старые и современные фотографии, электронные справочные материалы.

"Блестящая экспозиция рассказывает о том, как мы все вместе сохранили этот город - это не так просто: на самом деле, не так много мегаполисов, которые сохранили исторический центр. Надеюсь, что выставка будет востребована", - сказал на церемонии открытия генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Он поблагодарил, что центр посвящен его отцу.