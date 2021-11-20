Объявлены финалисты кинопремии в области неигрового кино и телевидения "Лавровая ветвь"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Жюри национальной премии в области неигрового кино и телевидения "Лавровая ветвь" определило финалистов во всех номинациях. В список финалистов вошли 15 картин в пяти номинациях "Лучший арт-фильм", "Лучший кинофильм", "Лучший телефильм", "Лучший научно-популярный, просветительский фильм (им. Льва Николаева)", "Лучший дебют", сообщается в субботу на сайте кинопремии.

"Завершен второй тур ХХII национальной премии "Лавровая ветвь". По результатам голосования 50 членов большого жюри определились тройки финалистов во всех номинациях. Результаты голосования зафиксировали независимые аудиторы компании "Геофакт", - говорится в сообщении.

Финалистами в номинации "Лучший арт-фильм" стали "Блокада" Андрея Фурманчука, "Легенда о Зигфриде" Светланы Стрельниковой, "Расторгуев" Евгении Останиной. В номинации "Лучший кинофильм" отличились Юлия Серьгина с картиной "Амурская Голгофа", "Дальний план" Владимира Головнева, "Остров" Светланы Родиной и Лоран Ступ. Среди фильмов номинации "Лучший телефильм" отмечены F@ck this job Веры Кричевской, "В лысого не стрелять!" Анны Артемьевой, "Дело Сахарова" Елены Якович. Финалистами в номинации "Лучший научно-популярный, просветительский фильм (им. Льва Николаева)" стали фильмы "Робот, я люблю тебя?" Юлии Киселевой, "Шульган-Таш" Дмитрия Завильгельского, "Это Эдик" Ивана Проскурякова. Кинокартины "Лыжня" Никиты Сташкевича, "Начальник отряда" Никиты Ефимова и "Я живу в зоопарке" Владислава Зайцева были отмечены в номинации "Лучший дебют".

Кинопремия также отметила режиссера Виктора Косаковского премией за вклад в документальное кино.

Как сообщает пресс-служба кинопремии, победители будут объявлены на торжественной церемонии вручения премии, которая пройдет 10 декабря 2021 года в прямом эфире на телеканале "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом).