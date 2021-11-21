Исполнивший Чайковского оркестр из Венесуэлы признали самым большим в мире

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 ноября. /ТАСС/. Оркестр, исполнивший 13 ноября в Каракасе музыку Петра Чайковского, признан самым большим в мире. Кадры торжественной церемонии презентации сертификата об установленном рекорде продемонстрировал в своем эфире в субботу телеканал Telesur.

"Музыка - самое чистое выражение чувств, ей можно передать все. От имени президента Николаса Мадуро, от имени всех венесуэльцев, которые так горячо любят свою родину, хочу сказать вам: "Спасибо, ребята, за то, что еще раз продемонстрировали, какая Венесуэла красивая, храбрая и достойная", - сказал на церемонии вице-президент Боливарианской Республики по вопросам связи, культуры и туризма Фредди Наньес.

13 ноября оркестр, состоящий более чем из 12 тыс. юных музыкантов Национальной системы молодежных и детских оркестров, исполнил в центре Каракаса "Славянский марш" Петра Чайковского. Предыдущий рекорд был установлен в 2019 году в России, когда оркестр из более чем 8 тыс. музыкантов исполнил на стадионе в Санкт-Петербурге гимн страны.

Присутствовавший на церемонии в Каракасе посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров поздравил музыкантов. "Мы чувствуем себя сопричастными успеху дружественной Венесуэлы, ведь они для победы выбрали произведение русского композитора, а значит это наш общий успех, чему мы искренне рады", - сказал дипломат.