В Коми по-новому поставили мистическую оперу Чайковского "Пиковая дама"

СЫКТЫВКАР, 21 ноября. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Театр оперы и балета Республики Коми в воскресенье впервые за почти 30 лет представит премьеру оперы Петра Чайковского "Пиковая дама". Постановка местами напоминает мистический триллер, свободных мест на премьеру практически не осталось, рассказали ТАСС в театре.

"Классическую постановку "Пиковой дамы" Петра Чайковского по одноименной повести Александра Пушкина ставила в нашем театре еще в 1993 году главный режиссер Ия Бобракова (театр сейчас носит ее имя). Новая постановка совершенно другая, это современное прочтение, местами даже мистический триллер, хоррор. Интерес зрителей огромный, видимо, все хотят услышать гениальную музыку Чайковского, поэтому свободных мест на премьеру практически не осталось", - рассказали ТАСС в театре.

Новую оперу поставили режиссер-постановщик театра Илья Можайский, дирижер-постановщик Роман Денисов, художник-постановщик Мария Смолко, хореограф Андрей Меркурьев, хормейстеры Ольга Рочева и Алла Швецова. В спектакле задействована вся балетная труппа, артисты балета показывают теней, которые олицетворяют черные мысли главного героя Германа, и на протяжении всего спектакля кружат вокруг него. Зрителей погружают в мистику черно-белые декорации и костюмы, двигающиеся черно-белые карты.

Опера рассказывает о человеке, который оказался в пограничном состоянии, между светом и тьмой, черным и белым, между жизнью и смертью, который до конца не может сделать выбор в пользу белой героини, возлюбленной Лизы или в пользу черной дамы - сумасшедшей графини, знающей секрет трех карт. По словам директора театра Дмитрия Степанова, новую постановку "Пиковой дамы" обсуждали около пяти лет, очень долго подступались к этой самой значительной опере XIX века, вершине оперного искусства.

Как отметили в театре, в основу сюжета положен реальный случай, о котором рассказывает Пушкин в своей повести. Это история княгини Натальи Голицыной, которая открыла своему внучатому племяннику секрет карточного выигрыша. Мировую известность произведение приобрело после появления оперы Чайковского, композитор создал ее всего за 44 дня. Опера и сегодня необычайно популярна по всему миру и интересна разным поколениям уже более 130 лет.

Главные партии спектакля исполнят приглашенные артисты: ведущий солист Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Николай Ерохин представит Германа, партию Лизы исполнит солистка Санкт-Петербургского государственного музыкального театра "Зазеркалье" Ольга Георгиева.

О театре

Государственный театр оперы и балета Республики Коми, действующий с 1958 года, - крупнейшая культурная площадка в регионе. В репертуаре более 60 опер, балетов и постановок других жанров. Театр имеет свои традиции и известен международным фестивалем оперного и балетного искусства "Сыктывкарская весна", фестивалем балетного искусства финно-угорских стран и регионов России "Золотые ласточки" и новогодним лайт-фестивалем. Многие спектакли были удостоены российских и республиканских наград.

Известен также совместный проект театра с Московским камерным оркестром Musica Viva - постановка оперы К. Глюка "Орфей и Эвридика" в театрализованном представлении (дирижер - народный артист РФ Александр Рудин). На сцене театра выступали музыканты и коллективы мирового уровня, в том числе Денис Мацуев, Никита Борисоглебский, Александр Гиндин, Алена Баева, Николай Саченко, Владимир Овчинников, Дмитрий Маслеев, оркестры Musica Viva, Cameristi della Scala, I Music di Roma и другие.

С 8 ноября в Коми разрешено заполнять залы театров на 100%, но при обязательном наличии у зрителей QR-кодов.