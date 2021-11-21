Козловский и Шпица участвуют в благотворительном проекте Хабенского "Поколение Маугли"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Актер и режиссер Данила Козловский, телеведущий и шоумен Александр Гудков и актриса театра и кино Катерина Шпица присоединились в качестве приглашенных звезд к благотворительному театральному проекту "Поколение Маугли" народного артиста РФ Константина Хабенского и в воскресенье вышли на сцену Театра Российской Армии вместе с Хабенским и 100 юными актерами. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Благотворительного фонда Константина Хабенского.

"По результатам продажи билетов на спектакли 21 ноября 2 млн рублей будут направлены на помощь детям и молодым взрослым с опухолями головного и спинного мозга", - сказали в фонде.

Ранее проект "Поколение Маугли" собрал более 23 млн рублей, благодаря чему подопечные Фонда Хабенского смогли получить необходимое лечение.

О проекте

Масштабный музыкальный благотворительный проект Константина Хабенского "Поколение Маугли" существовал с 2014 по 2016 год и был возобновлен в июне 2021 года. За это время в нем приняли участие Диана Арбенина, Тимур Родригез, Полина Гагарина, Алексей Кортнев, Екатерина Гусева и другие артисты, а большинство ролей традиционно играют дети и подростки. Проект реализуется совместно с Детским музыкальным театром юного актера и театральной компанией Moscow Show.

Это музыкальный спектакль по мотивам сказки Редьярда Киплинга, где действие происходит не в джунглях, а в большом шумном городе. Премьера новой версии состоялась в начале июня. Как рассказал Хабенский, это более взрослая история, она рассчитана не только на детей, но и на юношеское поколение, потому что в ней возникают темы любви.

Ранее артист сообщил ТАСС, что новая версия проекта "Поколение Маугли" будет идти регулярно, чтобы средства от продажи билетов направлялись на помощь детям с онкологическими заболеваниями на постоянной основе. По словам актера, пандемия поначалу отразилась на работе благотворительного фонда, поскольку механизмы его работы были отлажены в офлайне, но команде удалось освоиться в новых реалиях.

О фонде

Благотворительный фонд Константина Хабенского с апреля 2008 года помогает детям и молодым взрослым с опухолями головного и спинного мозга вовремя получать необходимую медицинскую помощь и возвращаться к полноценной жизни. Фонд оплачивает диагностику и лечение, организует реабилитационные программы, проводит информационную работу с родителями, с помощью курсов и тренингов повышает квалификацию врачей, помогает оснащать профильные отделения российских медицинских учреждений.

За 13 лет адресную помощь получили более 3 тыс. детей и молодых взрослых, свыше 8,5 тыс. подопечных и членов их семей приняли участие в реабилитационных программах фонда, более 7 тыс. врачей при поддержке фонда приняли участие в различных образовательных проектах, а 108 поставок современного высокотехнологичного оборудования были реализованы для десяти медицинских учреждений Москвы и Санкт-Петербурга.