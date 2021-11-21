Бангкокский международный фестиваль танца и музыки в 2022 г. откроет театр Станиславского

БАНГКОК, 21 ноября. /ТАСС/. Бангкокский международный фестиваль танца и музыки в 2021 году, когда будет отмечаться 125-летие установления дипломатических отношений между Россией и Таиландом, откроет Московский академический музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко. Об этом рассказал корреспонденту ТАСС организатор мероприятия Джаспал Сингх Уберой.

"В следующем году будет отмечаться 125-летие установления дипотношений между Таиландом и Россией, - напомнил он. - В этой связи мы откроем фестиваль выступлением Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко".

Ежегодный фестиваль

Уберой рассказал, что в 2020 году мероприятие не состоялось из-за пандемии и переносилось четыре раза. "Сначала с сентября на ноябрь в 2020 года, потом с ноября на апрель этого года, потом на сентябрь и на ноябрь, - продолжил он. - Это было связано с тем, что нам необходимо было получить многочисленные разрешения от правительства Таиланда". По его словам, Министерству туризма и спорта Таиланда удалось договориться с Центром по борьбе с коронавирусом в королевстве, получив в октябре одобрение на проведение фестиваля.

"На самом деле это первое крупное мероприятие в [азиатском] регионе, а в Таиланде первое за почти два года [с начала пандемии коронавируса]", - уточнил организатор. Уберой отметил, что в этот раз программа фестиваля сокращена до восьми постановок. "Во многом это связано с переносами и тем, что некоторым артистам не разрешили посетить мероприятие, они не выступали семь-восемь месяцев в собственных театрах, - продолжил он. - Кроме того, существует риск, что если кто-то подхватит коронавирус, то всю труппу придется изолировать".

В 2021 году в связи с сохраняющимися ограничениями фестиваль могут посетить только полностью вакцинированные от коронавируса зрители. Дети допускаются при наличии отрицательного теста, сделанного не более чем за 48 часов до мероприятия. Кроме того, все посетители постоянно должны находиться в масках и соблюдать дистанцию, а количество доступных мест в зале сокращено вдвое. "Мы принимаем дополнительные меры, поэтому ни у одного человека коронавирус не был выявлен", - заверил организатор.

18 ноября мероприятие открылось классической постановкой "Лебединое озеро" в исполнении Русского мультимедийного театра балета, который впервые выступал на смотре. "Я думаю, что они очень хорошо выступили, - отметил он. - Даже лучше чем мы ожидали". Вместе с тем Уберой не исключил, что в будущем пригласит артистов еще раз.

"Лебединое озеро" и "Щелкунчик"

За первые четыре дня фестиваля артисты Русского мультимедийного театра балета показали не только "Лебединое озеро", но и "Щелкунчика" в новой интерпретации. Местная публика встретила постановки с участием ведущих солистов Большого театра Кристины Кретовой и Игоря Цвирко очень тепло.

В беседе с российскими журналистами Цвирко, который впервые выступал в Таиланде, рассказал, что зал принимал артистов очень хорошо. "Хорошо аплодировали, знают моменты, когда это нужно делать и в целом очень культурная публика, что приятно и ценно для артиста", - сказал он.

В свою очередь Кретова отметила, что ранее бывала с гастролями в Таиланде. "Первый раз выступала с "Кремлевским балетом", привозили сюда спектакль "Катя и принц Сиама", который поставил [народный артист РФ] Андрей Петров, - напомнила она. - Это было в декабре 2003 года". Говоря о реакции зрителей на нынешние выступления, Кретова предположила, что некоторые из них, вероятно, "немного побаиваются выразить какое-то неуважение громкими аплодисментами".

Между тем артисты разошлись во мнениях какой спектакль лучше принимала местная публика. "Мне кажется "Лебединое озеро", поскольку там красивые сцены и музыка завораживающая, - продолжил Цвирко. - "Лебединое озеро" по своей зрелищности, массовости и красоте в сочетании музыки, балета и видеоконтента, на мой взгляд, произвело большее впечатление нежели "Щелкунчик".

Мультимедийный театр

Русский мультимедийный театр балет сочетает классические балетные постановки и возможности современных мультимедийных технологий. В основе спектаклей лежит уже ставшая канонической классическая хореография, частично измененная для полноценного взаимодействия с мультимедийным контентом, благодаря чему действие проходит одновременно на сценической площадке и на проекционных экранах, заменяющих статичные декорации. "Мы не уходим от канонов классического театра, - уточнила художественный руководитель Зинаида Батурина. - Тем самым появляется возможность привлечь не только зрителей, которые по каким-то причинам не любят классику, но и детей".

По мнению Цвирко, "такие новшества для балета в XXI веке гораздо больше нужны классическому театру". "Декорации играют свою роль и, например, над "Щелкунчиком" работала целая мультимедийная команда, которая создает мультипликационные мультфильмы, прорисовывался каждый элемент. Это очень долгая и скрупулезная работа", - добавил он.

Батурина рассказала, что театр, который существует с 2012 года, впервые добрался до Таиланда. Она уточнила, что помимо королевства в этом году они посетили только Украину с "Лебединым озером". "Это первый масштабный спектакль с момента начала пандемии, - добавил Цвирко. - В 2025 году будет юбилей этого фестиваля, надеемся, что мы приедем снова, а может и раньше".

Пандемия и сцена

Затронув тему пандемии, Кристина Кретова отметила высокий уровень ответственности жителей Таиланда. "Мы ходили по улицам и я не видела ни одного человека без маски, - поделилась она. - Глядя на это, у нас самих повышается уровень ответственности". "Постепенно мир привыкает к нынешним реалиям и делает все для того, чтобы спектакли состоялись, а артисты приезжали", - добавил Цвирко.

По словам Кретовой, "невозможно быть постоянно в форме, только занимаясь". "Необходимо выходить на сцену", - подчеркнула она.

В 2021 году во время Бангкокского международного фестиваля танца и музыки запланированы выступления и других иностранных танцевальных и музыкальных коллективов, в том числе из Великобритании, Испании и Франции. На протяжении 20 лет существования смотра в нем каждый год участвовали российские театры, некоторые по несколько раз. В этот раз оно проходит с 18 ноября по 16 декабря.