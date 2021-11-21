Более 3 тыс. зрителей посетили фестиваль современного искусства в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 21 ноября. /ТАСС/. Фестиваль современного искусства в Красноярске, совместный проект Международной фестиваль-школы современного искусства "Территория", Московского музея современного искусства и компании "Полюс" проходивший с 15 по 21 ноября, посетили более 3 тыс. зрителей. Об этом сообщила ТАСС директора департамента по связям с общественностью золотодобывающей компании "Полюс" Виктория Васильева.

"У нас за эту неделю прошло 35 мероприятий, их посетили в общей сложности более 3 тыс. зрителей, участников было порядка 300 человек - это режиссеры, артисты, театральные критики, искусствоведы, художники. И мы надеемся, что на выставку художницы Саши Фроловой, которая продлится до конца января 2022 года, придут еще зрители, потому что это ярко, образно и необычно", - рассказала Васильева, добавив, что из-за эпидемиологических ограничений доступ на площадки фестиваля был только по QR-кодам, а наполняемость залов была ограничена 70%.

"Поэтому если кто-то будет видеть кадры и увидит пустые места, это было то, что положено по ограничениям рассадки. Все билеты на наши мероприятия были раскуплены", - отметила она.

По словам Васильевой, это второй фестиваль современного искусства в Красноярске. Первый прошел в 2018 году, но тогда было меньше мероприятий, и фестиваль посетили также порядка 3 тыс. человек. "В следующем году фестиваль пройдет в Якутске, потому что у них праздник - 100 лет образования республики. В Красноярск, мы думаем, приедем через год или два", - отметила собеседница агентства.

В течение недели жители города могли посмотреть спектакли-победители региональных театральных коллективов "Полюс. Золотой сезон", концерты, перфомансы, выставку художницу Фроловой, концерт Алексея Айги и его ансамбля "4'33", кинопоказ, а также различные мастер-классы. Центральным событием театральной программы стал моноспектакль Ингеборги Дапкунайте "Привет дождавшимся", рассказывающий о жизни семьи актрисы в Вильнюсе. После спектакля в Красноярском театре юного зрителя зрителей ждала творческая встреча с известной актрисой. "Мне невероятно приятно здесь быть. Чудесный фестиваль, театр и конечно же ваш город", - поделилась впечатлениями Дапкунайте.

Завершился фестиваль спектаклем "Le Тартюф" Московского Театра на Таганке, сыгранным на сцене Красноярского драматического театра имени А. С. Пушкина. Как рассказала директор столичного театра Ирина Апексимова, по требованию режиссера Юрия Муравицкого была задействована молодая труппа театра.

Об организаторах фестиваля

Международный фестиваль-школа современного искусства "Территория" - единственный России фестиваль-школа с международным статусом.

Московский музей современного искусства - первый в России государственный музей, основанный в 1999 году и специализирующийся на искусстве XX и XXI веков.

Компания "Полюс" - крупнейший производитель золота в России и одна из пяти ведущих золотодобывающих компаний в мире по объему производства. "Полюс" занимает первое место в мире среди золотодобытчиков по объемам приходящихся на его долю запасов и ресурсов. Основные производственные объекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях и Республике Саха (Якутия).