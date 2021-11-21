Хабенский рассчитывает осуществлять в МХТ им. Чехова благотворительные проекты

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Художественный руководитель МХТ им. Чехова Константин Хабенский надеется, что в этом театре будут осуществляться благотворительные проекты. Об этом он заявил журналистам в воскресенье после показа на сцене Центрального академического театра Российской армии благотворительного проекта "Поколение Маугли".

"Я рассчитываю, что будут. Вообще все площадки, где я имею честь принимать участие, будь то театральная площадка, будь то киноплощадка, мы так или иначе пытаемся с фондом связать с благотворительностью. Я считаю, что это правильно, это нужно. И мне кажется, это нужно и тем зрителям, которые приходят", - сказал Хабенский, отвечая на вопрос ТАСС, планируются ли проекты, подобные "Поколению Маугли", в МХТ им. Чехова. Он добавил, что расскажет подробности на сборе труппы 24 ноября.

Масштабный музыкальный благотворительный проект Константина Хабенского "Поколение Маугли" существовал с 2014 по 2016 год и был возобновлен в июне 2021 года. За это время в нем приняли участие Диана Арбенина, Тимур Родригез, Полина Гагарина, Алексей Кортнев, Екатерина Гусева и другие артисты, а большинство ролей традиционно играют дети и подростки. Проект реализуется совместно с Детским музыкальным театром юного актера и театральной компанией Moscow Show.

Это музыкальный спектакль по мотивам сказки Редьярда Киплинга, где действие происходит не в джунглях, а в большом шумном городе. Премьера новой версии состоялась в начале июня. Как рассказал Хабенский, это более взрослая история, она рассчитана не только на детей, но и на юношеское поколение, потому что в ней возникают темы любви.

Благотворительный фонд Константина Хабенского с апреля 2008 года помогает детям и молодым взрослым с опухолями головного и спинного мозга вовремя получать необходимую медицинскую помощь и возвращаться к полноценной жизни. Фонд оплачивает диагностику и лечение, организует реабилитационные программы, проводит информационную работу с родителями, с помощью курсов и тренингов повышает квалификацию врачей, помогает оснащать профильные отделения российских медицинских учреждений.