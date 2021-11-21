Умерла Нина Русланова

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Народная артистка РФ Нина Русланова умерла на 76-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом ТАСС сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

"Сегодня на 76-м году жизни после продолжительной болезни умерла Нина Ивановна Русланова", - сказали в союзе.

Нина Русланова родилась 5 декабря 1945 года в городе Богодухове (Харьковская область Украинской ССР, теперь Украина). В 1985-1988 годы была актрисой Московского академического театра им. В. Маяковского. Народная артистка РФ (1998), лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1986). Обладательница кинопремии "Ника" в номинациях "Лучшая женская роль" (1988, 2011), "Лучшая роль второго плана" (1990) и "Лучшая женская роль второго плана" (2005), кинопремии "Золотой орел" в категории "Лучшая женская роль второго плана" (2006).