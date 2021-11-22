Московская консерватория объявила лауреатов первой премии "Меценат года" имени Мамонтова

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского объявила лауреатов премии "Меценат года" имени С. И. Мамонтова. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе консерватории, учредителя награды.

Ее получат врач-кардиохирург, почетный доктор Московской консерватории Лео Бокерия, генеральный секретарь Российского медицинского общества и также почетный доктор Московской консерватории Леонид Михайлов, президент группы компаний "Галерея Михайлов", коллекционер произведений искусства Михаил Сасонко.

Премия направлена на возрождение и развитие традиций меценатства, благотворительности и спонсорской деятельности. "Мы хотим выразить особую благодарность всем тем, кто оказывает консерватории неоценимую поддержку, помогая сохранять фундаментальные духовные ценности и, вместе с тем, обновляться и реализовывать самые смелые проекты", - привели в пресс-службе слова ректора консерватории Александра Соколова.

Церемония награждения первых лауреатов состоится 23 ноября в Большом зале консерватории. Им будут вручены именные дипломы и памятные медали с изображением мецената Саввы Мамонтова и композитора Петра Чайковского. Для гостей вечера выступят солисты и оркестр Оперного театра Московской консерватории. В фойе Большого зала откроется выставка "Искусство и наследие. Памяти С. И. Мамонтова" к 180-летию со дня рождения мецената. В экспозицию войдут предметы из семейного архива Мамонтова, переданные его потомком, архитектором-реставратором, членом Союза художников России Николаем Чернышевым.