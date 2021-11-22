Крупнейший в Европе зал переменной акустики создадут в Петербурге

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Большой зал Консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге после проведенной реконструкции станет одним из крупнейших залов переменной акустики в Европе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Единого заказчика в сфере строительства, который контролирует работу на объекте.

"Для Большого зала им. Рубинштейна Консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге создали цифровую акустическую модель, на ее основе запланировано производство строительных и отделочных работ, а далее - оснащение зала современными сценическими и театральными технологиями. Предполагается, что в результате реконструкции Большой зал станет одним из крупнейших залов переменной акустики в Европе", - говорится в сообщении.

Планируется, что Большой зал будет оснащен подъемной оркестровой ямой, сценической акустической раковиной, механическими элементами для снижения времени реверберации и системой виртуальной акустики для его повышения. Для поглощения звука будут использоваться выдвижные шторы, сборно-разборная конструкция акустической раковины для сцены. На потолке и стенах расположатся десятки специальных микрофонов и сотни колонок для управления потоками звука.

В пресс-службе уточнили, что при создании акустической модели учитывалось влияние более трех десятков факторов распространения звуковых волн разной длины - от формы зала (в консерватории выбрана подковообразная форма) и отделочных материалов до вариантов расположения колонн или геометрии световых пилястр.

Ранее сообщалось, что реконструкция консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова завершится в 2024 году, на год раньше запланированного срока. На проведение работ было выделено 4,9 млрд рублей. Общий объем федерального финансирования составит более 15,5 млрд рублей.

Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова была открыта в 1862 году, в соответствии с указом президента РФ от 6 декабря 1995 года относится к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации.