В Якутии пройдет более 60 мероприятий, посвященных древнейшему искусству олонхо

ЯКУТСК, 22 ноября. /ТАСС/. Свыше 60 мероприятий пройдет в Якутии во время декады, посвященной древнейшему эпическому искусству якутов - олонхо, сообщил в понедельник на пресс-конференции первый заместитель министра культуры и духовного развития Якутии Владислав Левочкин.

Олонхо объявлено ЮНЕСКО одним из шедевров устного и нематериального наследия человечества. Олонхо занимает центральное место в якутском фольклоре. Поэмы длиной в среднем в 10-15 тыс. стихотворных строк исполнялись якутскими народными сказителями (олонхосутами) с певческим и актерским мастерством и даром импровизации, чередуя пение с речитативом.

"С 2006 года отмечается этот день (25 ноября - Национальный день олонхо - прим. ТАСС), и традиционно мы собирали перечень мероприятий, которые объединили в одну программу декады. <...> [Она] включает в себя мероприятия, которые будут проводиться не только в Якутске, но и в разных населенных пунктах нашей республики. Мы включили в данную программу 66 мероприятий", - сказал Левочкин. Кроме этого, районы Якутии утвердили собственную программу, посвященную декаде олонхо.

По словам первого замминистра, многие вошедшие в декаду мероприятия пройдут впервые. Так, впервые по всему региону пройдет олимпиада по знанию олонхо для учеников 7-10-х классов. Будут презентованы новые издания, а также мобильное приложение "Читаем, слушаем и изучаем якутский эпос олонхо".

Как уточнил и. о. директора Научно-исследовательского института Олонхо Руслан Анисимов, приложение было создано при поддержке Фонда сохранения и изучения родных языков народов России после победы гранта в 2021 г. Он отметил, что в приложении будет представлен оцифрованный текст олонхо. Оно предназначено для школьников старших классов и взрослых. Также при поддержке института пройдут open-лекции, посвященные теме олонхо.

Во время декады запланированы спектакли, конкурсы, выставки, круглые столы. Мероприятия будут проходить в очном и онлайн-форматах. При очном посещении будет обязательным наличие QR-кодов у посетителей. Декада пройдет с 25 ноября по 5 декабря.