Петербуржцы смогут увидеть спектакли лауреатов и номинантов "Золотой маски" в декабре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Гастрольные спектакли лауреатов и номинантов фестиваля "Золотая маска" будут представлены на сценах ведущих петербургских театров в декабре. Среди них спектакль-лауреат прошлого года "Иранская конференция" в постановке Виктора Рыжакова, а также "Где мой дом? " Камы Гинкаса и "Сын" Юрия Бутусова, сообщила на пресс-конференции ТАСС в понедельник генеральный директор Национальной театральной премии и фестиваля "Золотая маска" Мария Ревякина.

"В Петербурге мы проводим такой фестиваль одиннадцатый раз. До этого мы начинали в 2000 году, затем у нас с перерывами шли эти фестивали. С 2014 года мы каждый год завершаем наши гастрольные туры именно в Санкт-Петербурге", - сказала Ревякина.

По ее словам, программа фестиваля открывается 1 декабря спектаклем-лауреатом прошлого года "Иранская конференция" в постановке Виктора Рыжакова (театр Наций), который можно будет посмотреть на сцене Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова также 2 декабря. 3 и 4 декабря на площадке ТЮЗа имени Брянцева сыграют спектакль "Где мой дом?" Камы Гинкаса (Театр МТЮЗ). 4 и 5 декабря петербуржским зрителям представят спектакль "Ходжа Насреддин" Тимура Бекмамбетова и Анны Викторовой (театр Наций), он будет идти на Каменоостровской сцене Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова. 5 декабря на сцене театра "Балтийский дом" покажут спектакль "Проблема" Алексея Бородина (Российский академический Молодежный театр), а завершать программу фестиваля 8 декабря на сцене Александринского театра выпало спектаклю "Сын", режиссером которого выступил хорошо знакомый зрителям культурной столицы Юрий Бутусов (Российский академический Молодежный театр).

"Для меня быть в Петербурге - большая честь, потому что я люблю этот город, потому что это особенный город, особенных театральных традиций. Ответственность перед зрителями этого города всегда была велика. Надеемся, что 1-го и 2-го числа на сцене легендарного БДТ пройдут спектакли, и мы будем встречаться со зрителями и говорить о том, что нас действительно волнует", - рассказал режиссер, заслуженный деятель искусств РФ Виктор Рыжаков.

"Спасибо Петербургу, спасибо Ленинграду! Лет 30, наверно, как каждый год наш театр МТЮЗ приезжает в Ленинград и показывает один, два, три спектакля в году - с помощью "Золотой маски" чаще всего, но не обязательно. Здесь есть площадки, давно приспособленные к нашим довольно специфическим спектаклям. В Ленинградском ТЮЗе давно построена Белая комната, которая имитирует нашу Белую комнату во флигеле, построена специально для нас. И мы приедем туда и будем работать, как мы работаем у себя дома", - подчеркнул режиссер, народный артист РФ Кама Гинкас.

О фестивале

"Золотая маска" учреждена в 1993 году как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта, мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов, который проходит при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры РФ, правительства Москвы. Учредитель премии - Союз театральных деятелей РФ. Первые проекты "Золотой маски" прошли в Северной столице в 2000 и 2001 годах. В 2003 году в честь 300-летия Санкт-Петербурга здесь была проведена полная конкурсная программа фестиваля.