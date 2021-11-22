Эксперты из более чем 10 стран обсудят проблемы национальных театров на чтениях в Москве

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Эксперты из более чем десяти стран обсудят новые исследования, связанные с деятельностью национальных театров, на международных Михоэлсовских чтениях 25-26 ноября в Российской государственной библиотеке искусств в Москве. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе библиотеки.

"Сегодня это единственная конференция, которая обсуждает вопросы межкультурного взаимодействия, в первую очередь - проблемы национальных театров, которые работают в странах, где живут представители разных народов, поддерживающие свои традиции, искусство, язык", - рассказали в пресс-службе, отметив, что изучение истории театральных коллективов дарит открытия, которые имеют важное значение для современного многонационального мира, "не всегда толерантно принимающего самобытную культуру иностранного соседа". Михоэлсовские чтения пройдут как очно, так и в онлайн-формате.

Как ожидается, в мероприятии в этом году примут участие книговеды, театроведы, культурологи, филологи, историки и издатели из более чем десяти стран, среди которых Латвия, Канада, Эстония, Молдавия, Израиль, Германия, Греция, США. В пресс-службе заметили, что впервые на мероприятии представят такие темы как театр межвоенного периода в Греции, пьесы Булгакова на национальных сценах в 1920-1930 годов. "Эксперты обсудят историю Рижского русского театра имени Михаила Чехова, пьесы Горького в нью-йоркском театре "Артеф", новые архивные находки к истории запрета еврейского театра в Российской империи и другие", - сказали в пресс-службе.

Впервые историки и театроведы из разных стран собрались в библиотеке в 1997 году. Темой дискуссии стала судьба актера и режиссера, руководителя Московского государственного еврейского театра Соломона Михоэлса. Вскоре тематика конференции расширилась и стала знакомить с уникальными материалами, посвященными разным национальным театрам, существующим внутри другой культуры. "За срок проведения Михоэлсовских чтений внесен большой вклад в изучение прошлого и настоящего театров многих народов, входивших в состав российского государства, начиная с времен Российской империи", - продолжили в пресс-службе. Важными темами стали также судьбы русских театров за рубежом, оригинальные постановки отечественной классики в других странах.