У музея "Гараж" появится новое здание в парке Горького

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Музей современного искусства "Гараж" планирует в течение трех-пяти лет отреставрировать здание "Шестигранник" в московском парке Горького и использовать его как как здание музея. Об этом сообщил директор "Гаража" Антон Белов на пресс-конференции в понедельник.

"К этому мы шли 10 лет, наверное. С тех пор как объявили, что переезжаем в парк Горького, все уже знали о "Шестиграннике", и, конечно, для нас это здорово, что реализация [проекта] подошла [к началу]. Как вы знаете, "Гараж" никогда не существовал в рамках одного здания, помещения. Всегда уже была распределенная структура, и, как нам кажется, "Шестигранник" с его доминантностью и центральным положением еще более уточнит и покажет распределение функций, которые появляются в "Гараже".<...> В рамках этого архипелага у каждого направления появляется свой постоянный дом со своими функциями, аудиторией, особенностями", - рассказал Белов.

Он добавил, что в 2008 году "Гараж" посетили 10 тыс. человек, а 2019-м - почти 1 млн. Как уточнил Белов ТАСС, реализация проекта "Шестигранник" может занять от трех до пяти лет.

Павильон "Шестигранник" (бывший "Машины и орудия") был построен в 1923 году архитекторами Иваном Жолтовским, Виктором Кокориным и Михаилом Парусниковым для 1-й Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки.

В нем будут расположены три выставочных пространства, библиотека, книжный магазин и кафе. Внутренний двор здания станет открытым публичным пространством. Функциональная площадь пространства составит 9,5 тыс. кв. м. Новый проект разработан в японском архитектурном бюро SANAA.

Музей, основанный в 2008 году Дарьей Жуковой и Романом Абрамовичем, является первой в России филантропической организацией, направленной на развитие современного искусства и культуры. В разное время в "Гараже" проходили выставки Марка Ротко, Марины Абрамович, Такаси Мураками, Виктора Пивоварова и других художников. В мае 2014 года центр современной культуры "Гараж" сменил имя на музей современного искусства "Гараж", что отражает главную цель сооснователей музея - знакомство широкой публики с произведениями ныне живущих художников и материалами по истории искусства. В июне 2015 года "Гараж" переехал в свое первое постоянное здание на территории парка Горького.