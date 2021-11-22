В Москве презентовали Институт кино НИУ ВШЭ

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Высшая школа экономики в понедельник открыла Институт кино на базе факультета коммуникаций, медиа и дизайна. Как отметил ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов, это стало реакцией на изменения в киноиндустрии.

"Конечно, мы ощущаем, что есть очень серьезный запрос и потребность в подготовке специалистов совершенно другого качества, профиля, потому что очень меняются рынки, действительно возникают профессиональные сообщества, которые формулируют для нас эти запросы. Мы очень рассчитываем, что программы Института кино будут не только профильные, но и мультидисциплинарные", - сказал Анисимов.

В ходе презентации он отметил, что Высшая школа экономики всегда была университетом, который не только следует трендам, но и создает их. "Я призываю, чтобы наш Институт кино тоже создавал новые тренды, на которые ориентировались бы во всем мире", - добавил Анисимов.

Институт кино ВШЭ будет проводить подготовку по специальностям "Актер театра и кино", "Продюсер", "Сценарист", "Режиссер" и другим направлениям кинопроизводства. Учебные процессы разработаны при участии Ассоциации продюсеров кино и телевидения, программы составлены ведущими специалистами американских киношкол совместно с российскими продюсерами и педагогами с учетом российских стандартов и практики.

Специалисты для решения любых задач

Согласно концепции, Институт кино планирует готовить специалистов, способных справиться с любыми задачами в современной аудиовизуальной индустрии, поэтому "мастерских" под руководством известных деятелей искусства в нем нет. Учеба основывается на "голливудской школе", которая предполагает "выстраивание диалога авторов фильма со зрителем". При поступлении абитуриентам предстоит пройти серию творческих испытаний, после которых им предложат специализацию. В процессе обучения студенты получат примерно одинаковый объем теории и практики драматургии вне зависимости от специализации.

Программа также предусматривает освоение всех процессов жизненного цикла проекта - от его разработки до подбора актеров и творческой группы, а также поиска визуального и звукового решения картины.

Студентов актерского направления, помимо классической подготовки по системе Станиславского, ожидает интенсивная практика по наиболее популярной в американских школах технике Сэнфорда Мейснера. Кроме того, будут использоваться наработки других практиков мирового театра и кино.