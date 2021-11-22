Обучение в Институте кино ВШЭ будут вести на английском и русском языках

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Обучение в Институте кино ВШЭ будет проводиться на английском и русском языках, в дальнейшем руководство рассматривает возможность приглашать иностранных студентов на платной основе. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора образовательного учреждения Вадим Горяинов.

"У нас будут преподаватели из School of Cinematic Arts Университета Южной Калифорнии. Так как преподавание у нас будет в основном на английском языке, через некоторое время мы планируем приглашать иностранных студентов обучаться у нас платно. Часть курсов будет на русском языке", - рассказал Горяинов.

Директором и основателем института стал продюсер Александр Акопов. Одним из основателей и руководителем программ по кинопроизводству и сценарному мастерству является Дэвид Говард - основатель и руководитель программы сценарного мастерства School of Cinematic Arts, старейшей и наиболее авторитетной киношколы США.

Институт кино ВШЭ будет проводить подготовку по специальностям "Актер театра и кино", "Продюсер", "Сценарист", "Режиссер" и другим направлениям кинопроизводства. Учебные процессы разработаны при участии Ассоциации продюсеров кино и телевидения, в программы составлены ведущими специалистами американских киношкол совместно с российскими продюсерами и педагогами с учетом российских стандартов и практики.

Согласно концепции, Институт кино планирует готовить специалистов, способных справиться с любыми задачами в современной аудиовизуальной индустрии, поэтому "мастерских" под руководством известных деятелей искусства в нем нет. Учеба основывается на "голливудской школе", которая предполагает "выстраивание диалога авторов фильма со зрителем". При поступлении абитуриентам предстоит пройти серию творческих испытаний, после которых им предложат специализацию. В процессе обучения студенты получат примерно одинаковый объем теории и практики драматургии вне зависимости от специализации. Программа предполагает освоение всех процессов жизненного цикла проекта - от его разработки до подбора актеров и творческой группы, а также поиска визуального и звукового решения картины.

Студентов актерского направления, помимо классической подготовки по системе Станиславского, ожидает интенсивная практика по наиболее популярной в американских школах технике Сэнфорда Мейснера. Кроме того, будут использоваться наработки других практиков мирового театра и кино.