Граффити-портреты известных уроженцев Смоленского региона создали в областном центре

ТАСС, 22 ноября. Серию из 10 граффити, в число которых вошли портреты известных уроженцев Смоленской области - летчика-космонавта Юрия Гагарина, князя Григория Потемкина, путешественника и географа Николая Пржевальского, а также изображение участка Смоленской крепости, создали в Смоленске. Часть работ выполнена при поддержке Фонда президентских грантов, сообщил ТАСС в понедельник один из исполнителей проекта "Я рисую историю", художник Антон Панфилов.

"Проект "Я рисую историю" реализуется в течение нескольких лет и предполагает создание выставочной экспозиции стрит-арта под открытым небом. Ежегодно по проекту появляются три-четыре изображения. С 2017 года создано 10 крупномасштабных рисунков", - сказал Панфилов.

Он отметил, что в число граффити вошли портреты уроженцев Смоленской области, в том числе Юрия Гагарина, Григория Потемкина, американского писателя-фантаста Айзека Азимова, Николая Пржевальского и народного артиста СССР Анатолия Папанова. На данный момент в стадии завершения находится портрет ветерана Великой Отечественной войны Виктора Якунина, который создается на фасаде одной из школ Смоленска. Он ушел на фронт в 16 лет, участвовал в Вяземской операции и освобождал Польшу и Восточную Пруссию.

На реализацию проекта в 2020 году Фонд президентских грантов направил почти 350 тыс. рублей, также порядка 1 млн рублей выделил один из коммерческих банков. Проект поддержан следственным управлением СК РФ по Смоленской области. Также в рамках гранта в регионе в 2021 году провели международный фестиваль граффити, участие в котором приняли художники из Мексики, Германии и Испании. "Участники создали ряд арт-объектов и рисунков, например, абстракцию с символикой Смоленска и участок Смоленской крепостной стены", - добавил собеседник агентства.

В пресс-службе администрации Смоленска уточнили, что создание портретов-граффити согласовано с рабочей группой и общественностью. "Есть намерение и дальше продолжать работу в таком направлении", - отмечается в сообщении.