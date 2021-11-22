Лауреатами фестиваля северного костюма стали модельеры из Гатчины и Архангельска

АРХАНГЕЛЬСК, 22 ноября. /ТАСС/. Пятый межрегиональный фестиваль "Костюм Русского Севера" завершился в понедельник в Архангельске гала-концертом. Как рассказали ТАСС в пресс-службе Дома народного творчества Архангельской области, лауреатами фестиваля стали дизайнеры из Гатчины (Ленинградская область), Архангельска, Коряжмы и Карпогор (Архангельская область).

"В номинации "Сценический костюм" лауреат фестиваля - театр костюма "Катюша" из Гатчины, Ленинградская область. В номинации "Современный авторский костюм" дипломы лауреата у двух участников: школы дизайна одежды "Моделина" из Коряжмы и театра костюма "Каприз" из Архангельска", - сказали в пресс-службе.

Театр костюма из Гатчины представил коллекцию "Вдоль по Питерской". В образах использованы парча, мех, кружево, наряды дополнены сложно украшенными головными уборами в виде венца и кокошника. "Очень ярко, очень сценично, хороший отсыл к традиционному костюму и интересная трансформация традиционного женского головного убора, он очень узнаваемый - чисто боярыня", - рассказал ТАСС член жюри, модельер Николай Терюхин.

Театр "Каприз" показал костюмы в бело-сине-красной гамме на тему "У моря Белого" с блузами и сарафанами. Вторая, детская, коллекция театра создана по мотивам традиционного расписного архангельского пряника - козули. Элементы одежды повторяют цвета, типичные узоры росписи и даже формы пряника.

Школа дизайна "Моделина" представила коллекцию "Снегири", где толстовки и брюки современного силуэта сочетались с традиционными северными рисунками на ткани, и деталями, характерными для народного костюма. На головных уборах дизайнеры разместили птичек, в форме снегиря сделали и сумку. "Хорошая современная коллекция, которую можно дробить. Понятно, что для конкурса участники в одном комплекте показывают весь образ, - отметил Терюхин. - Можно взять головной убор и надеть с пуховиком или надеть джинсы и жакет".

В номинации "Аксессуары костюма" лауреатом стала Галина Баландина из села Карпогоры. Она представила традиционные северные пояса. "Клуб качества Галины Баландиной - очень хорошие мастера, они делают реплики традиционных поясов, изучают и восстанавливают технику плетения, - сказал собеседник агентства. - Очень мелкая и кропотливая работа, а качество такое, что это настоящие шедевры, выставочные, музейные экспонаты".

Сложности традиционного костюма

В номинации "Традиционный костюм", где дизайнеры должны были представить реплику старинного костюма, жюри не выбрало лауреата. Как пояснил Терюхин, это самая сложная номинация. "В первую очередь должна быть историческая достоверность. Нужно предварительно изучать этнографическую информацию - сейчас ее много. Это работа в библиотеках, фондах музеев", - пояснил он. По его словам, при создании традиционного костюма не допускаются интерпретации или, например, смешение элементов, характерных для разных территорий.

В этой номинации заявились всего три участника, лучшим жюри признало фольклорно-этнографический клуб "Василиса" из Пушкина за коллекцию "Ситцевое разноцветье, или Гудбай, Америка".

В фестивале принимали участие 157 модельеров, это творческие студии, дизайнеры и художники-модельеры из пяти регионов: Архангельской, Ленинградской, Московской областей, Санкт-Петербурга и Республики Коми. Фестиваль проходил при поддержке Государственного Российского Дома народного творчества им. В. Д. Поленова и Министерства культуры Архангельской области. Целью проекта является одновременно как сохранение традиционного северного костюма и старинных технологий, так и воссоздание национальных образов на новом уровне.