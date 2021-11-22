Умер режиссер Рафаэль Гаспарянц

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 ноября. /ТАСС/. Заслуженный деятель искусств Северной Осетии и Дагестана, режиссер Рафаэль Гаспарянц умер на 78-м году жизни из-за осложнений от коронавируса. Об этом сообщается в понедельник на сайте ГТРК "Алания".

"Сегодня не стало легенды северокавказского кинематографа, режиссера, нашего коллеги Рафаэля Гаспарянца. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом", - говорится в сообщении.

Рафаэль Гаспарянц снял более 70 документальных и 12 игровых картин. Среди них - "Кольцо старого шейха", "Легенда горы Тбау", "По следам Карабаира", "Песни над облаками".

Гаспарянц - заслуженный деятель искусств Северной Осетии и Дагестана, народный артист Северной Осетии, лауреат государственной премии им. К. Хетагурова и государственной премии Дагестана.