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Пандемия COVID-19

Умер режиссер Рафаэль Гаспарянц

Ему было 77 лет

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 ноября. /ТАСС/. Заслуженный деятель искусств Северной Осетии и Дагестана, режиссер Рафаэль Гаспарянц умер на 78-м году жизни из-за осложнений от коронавируса. Об этом сообщается в понедельник на сайте ГТРК "Алания".

"Сегодня не стало легенды северокавказского кинематографа, режиссера, нашего коллеги Рафаэля Гаспарянца. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом", - говорится в сообщении.

Рафаэль Гаспарянц снял более 70 документальных и 12 игровых картин. Среди них - "Кольцо старого шейха", "Легенда горы Тбау", "По следам Карабаира", "Песни над облаками".

Гаспарянц - заслуженный деятель искусств Северной Осетии и Дагестана, народный артист Северной Осетии, лауреат государственной премии им. К. Хетагурова и государственной премии Дагестана.

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