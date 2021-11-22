Журнал Glamour назвал "Женщиной года" Чулпан Хаматову

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Актриса Чулпан Хаматова стала "Женщиной года" по версии журнала Glamour в 2021 году. Победительницами в других номинациях премии стали журналистка Катерина Гордеева, российские гимнастки Дина и Арина Аверины, певица Манижа и другие, сообщили ТАСС устроители премии.

"Я очень рада быть женщиной, потому что именно сегодня женщины в моем окружении намного смелее, намного ответственнее, намного дерзее, намного свободнее. В общем, за наше сестринство настоящее и всем любви", - процитировали организаторы слова Чулпан Хаматовой, получившей главную награду за документально-постановочный фильм "Сахаров. Две жизни", спектакль "Горбачев" Алвиса Херманиса и другие актерские достижения.

Победу в номинации "Лицо с экрана", по мнению читателей Glamour, одержал телевизионный проект "Женский стендап", участницами которого являются Зоя Яровицына, Ирина Мягкова, Надя Джабраилова, Мария Маркова, Сауле Юсупова, Саша Муратова и другие. "Автором года" стала журналистка Катерина Гордеева.

"Мужчиной года" выбрали Евгения Чебаткова, который, как отметили организаторы премии, "стал едва ли не самым заметным явлением в самом смешном подразделении шоу-бизнеса". "Режиссером года" выбрали Киру Коваленко за драму "Разжимая кулаки", которая впервые в истории российского кино получила главный приз Каннского фестиваля в программе "Особый взгляд".

В номинации "Певица года" победу одержала певица Манижа. "Актрисой года" стала Ирина Старшенбаум за драматическую роль в ленте Романа Васьянова "Общага". "Спортсменками года" объявлены российские гимнастки Дина и Арина Аверины за выступление на Олимпиаде в Токио, первые два места на турнире Olympico Cup 2021 и триумф на чемпионате мира по художественной гимнастике.

Ведущие премии Иван Ургант и Ольга Шелест также представили специальную номинацию от редакции Glamour "Открытие года". Ее победительницей стала владелица ресторана Biologie Екатерина Алехина, ставшая в середине октября первой в России женщиной шеф-поваром со звездой Michelin. Обладательницами статуэток в еще одной специальной номинации Glamour "Команда года" стали победительницы Европейской олимпиады по информатике Екатерина Шиляева и Алиса Гладченко.

О премии

Ежегодная церемония премии "Женщины года" Glamour в 2021 году прошла уже в семнадцатый раз. В 2020 году премия получила новое название - "Женщины года" (ранее "Женщина года"). Согласно задумке организаторов, оно подчеркивает значимость каждой победительницы и одновременно общность героинь и читательниц.