Посол ФРГ: выставка современного искусства станет важным событием Года Германии в РФ

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Мощным знаковым проектом на заключительном этапе Года Германии в России призвана стать открывшаяся в понедельник в Государственной Третьяковской галерее выставка "Многообразие. Единство. Современное искусство Европы. Берлин. Москва. Париж". Об этом заявил на церемонии открытия экспозиции посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр.

"Многообразие. Единство" - грандиозный международный выставочный проект, кураторами которого стали искусствоведы из 11 стран. Им удалось собрать около 400 работ, созданных за последние 30 лет как звездами современного искусства, так и совсем молодыми художниками и художницами, исследующими проевропейский диалог. Участники экспозиции представляют разные поколения и регионы Европы. Среди них Илья и Эмилия Кабаковы, Аннет Мессаже, Вольфганг Тильманс, Мона Хатум, Олафур Элиассон, Ансельм Кифер и другие, а полный список насчитывает 90 имен из 34 стран.

Германский посол обратил внимание на то, что выставка поднимает вопросы свободы, достоинства, демократии и уважения, демонстрируя художественную жизнь Европы в контексте исторически значимых и актуальных тем, таких как политическая идентичность и личностное самоопределение, миграция, психологический ландшафт, гендер и равенство, национальность, территория и геополитика, а также социальные конфликты и диалог. "Сама концепция экспозиции, ее германо-российский, германо-российско-французский, европейский характер, демонстрирует, на что способен диалог по линии гражданского общества, чего благодаря ему можно достичь, - отметил он. - Данная выставка, на подготовку которой ушло три года, во многом стала результатом успешной и хорошо продуманной работы в рамках германо-российских отношений в области культуры".

По словам дипломата, "Многообразие. Единство" - это "масштабный, мощный знаковый проект на заключительном этапе завершающегося Года Германии в России". "Несмотря на пандемию и ряд препятствий политического характера, нам в рамках Года Германии удалось провести порядка 1 тыс. мероприятий в 70 городах и регионах РФ, - продолжил он. - При этом нам было важно продемонстрировать многообразие нашей страны, показать сегодняшнюю Германию такой, какая она есть: многогранность нашей науки, экономики, культуры и, например сегодня, искусства. И все это непременно в европейском контексте, ведь Германия - неотъемлемая часть Европы".

Летом нынешнего года экспозиция была развернута в Берлине, а весной будущего года переедет в Париж.