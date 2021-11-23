В театре Et Cetera состоится интеллектуальная игра в честь юбилея Достоевского

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Московский театр Et Cetera под руководством народного артиста РСФСР Александра Калягина посвятил 200-летию со дня рождения Федора Достоевского арт-проект под названием "Город Калягинск. Игрок ФМ", который состоится во вторник. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе театра Татьяна Никольская.

"Весь мир отмечает 200-летие великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского. Провидец, философ, автор романов, которые читают на всех языках и на всех континентах, он не написал ни одной пьесы. Но его имя украшает афиши всех известных театров мира, по его романам написаны выдающиеся музыкальные произведения, оперы и балеты, снято огромное множество фильмов. К юбилею писателя выпущены премьеры по его произведениям в России и за ее пределами. Московский театр Et Cetera отметит эту дату по-своему - 23 ноября состоится специальный арт-проект "Город Калягинск. Игрок ФМ", посвященный 200-летию Достоевского", - сказала собеседница агентства.

О проекте

По ее словам, частью представления станет настоящая интеллектуальная игра команд, состоящих из популярных музыкантов, актеров и общественных деятелей. "Ее организует известная "Студия Довженко", вести программу будет сам Михаил Довженко", - уточнила Никольская.

"На сцене будет выстроена настоящая рулетка, в которую вписаны четыре круглых игральных столика. За ними будут сидеть игроки. Михаил Довженко им будет задавать замысловатые вопросы о жизни и творчестве Достоевского. Ответы на них не узнать в поисковых системах интернета. Для того, чтобы правильно ответить, надо владеть не только информацией, не только быть человеком образованным, эрудированным, но важно еще уметь логически мыслить, сопоставлять факты и цифры, находить нестандартные ходы для решения", - приоткрыла сценарий вечера пресс-атташе, добавив, что герои романа Достоевского "Игрок" в исполнении артистов театра Et Cetera Анастасии Кормилицыной и Евгения Токарева станут своеобразными участниками этой игры.

В арт-проекте примут участие виолончелист Борислав Струлев, писатель и президент Фонда Достоевского Игорь Волгин, рок-группа "Ундервуд". "Также выступит выдающийся пианист Борис Березовский вместе с известной пианисткой Басинией Шульман. Ну, а что будет делать сам Александр Александрович Калягин, станет известно только на вечере", - заключила пресс-атташе театра Et Cetera.