Премьера спектакля "Екатерина" состоится в "Школе драматического искусства"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Московский театр "Школа драматического искусства" представит во вторник премьеру спектакля "Екатерина" по пьесе Елены Греминой "За зеркалом" в постановке молодого режиссера Максима Иванова. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе театра Наталья Розенбаум.

"Театр "Школа драматического искусства" продолжает представлять на суд публики проекты молодых режиссеров. В третьей премьере сезона выпускник режиссерского факультета ГИТИСа (мастерская народного артиста РФ Александра Галибина) Максим Иванов обратился к исторической драме Елены Греминой "За зеркалом", в которой идет речь о судьбе знаменитой русской императрицы. Действие происходит в Санкт-Петербурге XVIII века, сюжет пьесы соткан из слухов и домыслов о личной жизни Екатерины II", - обозначила тему спектакля пресс-атташе.

Она проинформировала, что вместе с режиссером Максимом Ивановым над постановкой работали художник Мария Морозова, композитор Дмитрий Котов, хормейстер Светлана Анистратова. В ролях заняты Екатерина Аликина (Екатерина), заслуженная артистка РФ Мария Зайкова (Брюс), Алексей Славкин (Сашенька). "Спектакль идет при участии хора театра "Школа драматического искусства", - добавила собеседница агентства.

Создатели о спектакле

Перед премьерой мыслями о спектакле "Екатерина" поделились его создатели.

Так, режиссер Максим Иванов отметил, что прежде уже имел дело с драматургией Елены Греминой. "Уже второй раз судьба сводит меня с драматургией Елены Греминой, - сказал он. - В первый раз пьесу "Дело корнета О-ва" мне подсказал мастер Александр Галибин, мне понравилось, и я предложил ее театру "Центр драматургии и режиссуры". В двухтомнике с пьесами Греминой и Угарова следующей после "Корнета" шла пьеса "За зеркалом", меня она очень задела, вдохновила, тема пришлась по душе, как и в "Корнете". Пьеса написана красиво, поэтично, как все пьесы Елены Греминой, причем, все это не на показ, а так, как если бы она писала для себя, а не для постановки".

По его словам, "Елена Гремина, вступая в диалог с русскими классиками, в пьесе "За зеркалом" продолжает размышления о русском человеке, о судьбах и путях спасения". "Через любовь императрицы и ее фаворита автор пытается исследовать загадочный миф о "русской любви", показать, в чем проклятие правителя, вынужденного идти против человеческих чувств во имя решения "больших задач", - обозначил смысл постановки режиссер.

Как сообщила пресс-атташе, спектакль создавался в плотном симбиозе с молодым композитором Дмитрием Котовым. "Дмитрий - потомственный композитор, сын Андрея Котова, руководителя легендарного ансамбля "Сирин", связанного с театром "Школа драматического искусства" и его основателем Анатолием Васильевым многолетним сотрудничеством", - пояснила пресс-атташе.

Свое определение спектаклю дал и композитор Дмитрий Котов. "Спектакль "Екатерина" - это мистерия придворной жизни. Хор существует как отдельный персонаж, который постоянно присутствует в сознании зрителя, он звучит, даже когда его нет на сцене. Духовная акапельная музыка, с текстами "Пещного действа" погружает в сакральный транс, а барочный секстет переносит во времена "просвещенного" царствования Екатерины Великой. За основу я взял мелодию знаменного распева и модернизировал, добавив новые голоса и интересные гармонии, которые должны раскрыть духовную музыку в новом свете", - поделился композитор.