"Эхо большого детского фестиваля" впервые пройдет в Югре в 2023 году

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 ноября. /ТАСС/. Лучшие спектакли для детей и молодежи большого детского фестиваля впервые покажут в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Одной из постановок станет музыкальная сказка Московского Губернского театра "Маленький принц", в которой главную роль сыграет Сергей Безруков, сообщил в своем аккаунте в Instagram директор департамента культуры Югры Артур Латыпов.

"Подписали соглашение с Сергеем Безруковым о проведении программы "Эхо большого детского фестиваля" в Нижневартовске. Лауреаты фестиваля впервые приедут в Югру, чтобы показать лучшие спектакли для детей и юношества на сцене Нижневартовского театра юного зрителя", - написал Латыпов.

По его словам, одним из спектаклей станет постановка Московского Губернского театра - музыкальная сказка "Маленький принц", в которой главную роль сыграет режиссер спектакля и художественный руководитель фестиваля Сергей Безруков.

В свою очередь в Нижневартовском театре юного зрителя ТАСС сообщили, что "Эхо большого детского фестиваля" планируется провести в 2023 году. "Данное мероприятие запланировано провести в 2023 году", - сказала специалист по связям с общественностью Нижневартовского ТЮЗ Эллона Лаурецкас.

В 2021 году "Эхо большого детского фестиваля" проходило с 2 по 10 августа в Севастополе, а с 17 по 25 ноября проходит в Калининграде. Так, в Севастополе состоялись показы лучших спектаклей, кино- и анимационных фильмов для детей и юношества, ставших лауреатами III Международного большого детского фестиваля 2020 года, питчинг проектов для детей и юношества, лаборатория для молодых режиссеров и образовательная программа для профессионалов театра. В Калининграде была организована режиссерская лаборатория, где приглашенные режиссеры из разных регионов страны вместе с коллегами из Калининградского областного драматического театра создают эскизы трех спектаклей для подростков.

Международный большой детский фестиваль проводится с 2018 года. Организаторы - Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова и Московский губернский театр. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры РФ, Министерства культуры Московской области. В 2021 году фестиваль прошел с сентября по ноябрь в Москве и Санкт-Петербурге и представил лучшие проекты для детей и подростков в театре, кино, анимации, литературе и цирковом искусстве, детской литературе.