Копии ранее неизвестных документов о приеме Шукшина в Союз писателей пополнят музеи Алтая

БАРНАУЛ, 23 ноября. /ТАСС/. Копии архивных документов о приеме писателя, актера и режиссера Василия Шукшина в Союз писателей СССР передали на его малую родину - в Алтайский край. Они пополнят музейные фонды региона, сообщает пресс-служба правительства региона во вторник.

"Я попросил сотрудников архива Союза писателей России поднять документы, которые до настоящего времени не были в обиходе. Мы нашли учетную карточку писателя, которая заполнена с его слов. Этот документ еще никто никогда не видел. Василий Макарович состоял на учете в Союзе писателей Советского Союза (правопреемник - Союз писателей России). Сохранились протоколы о том, как его принимали в писательскую организацию, кто при этом выступал", - цитирует пресс-служба слова председателя правления Союза писателей России Николая Иванова во время передачи документов губернатору региона Виктору Томенко.

По словам главы региона, переданные документы имеют особую ценность и будут переданы в музейные фонды. Председатель правления Союза писателей и губернатор также обсудили сотрудничество в сфере учреждения новых издательских серий. Одну из таких, направленных на поддержку молодых авторов, Иванов предложил назвать "Молодой голос Алтая".

Василий Шукшин (1929-1974) - советский писатель, режиссер и актер, заслуженный деятель искусств РСФСР. Автор романа "Любавины", сборника рассказов "Сельские жители", режиссер, сценарист и актер фильмов "Калина красная", "Печки-лавочки". На его малой родине в селе Сростки Алтайского края с 1978 года работает музей-заповедник, в состав которого включены дом его матери, школа и ряд других объектов. Экспонаты музея связаны с жизнью и творчеством Шукшина. Кроме того, в регионе ежегодно (за исключением пандемийного периода) проводят фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" Ключевым событием мероприятий является Шукшинский кинофестиваль.