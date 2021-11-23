В "Художественном" пройдет российская премьера фильма "Спенсер"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Премьерный показ фильма "Спенсер" пройдет в кинотеатре "Художественный" в Москве 3 декабря. Главную роль в картине сыграла актриса Кристен Стюарт, сообщили ТАСС в пресс-службе кинотеатра во вторник.

Ранее премьерный показ был запланирован на 29 октября. Однако из-за введения в городе нерабочих дней мероприятие было перенесено.

"Третьего декабря в 19:00 в Большом зале кинотеатра "Художественный" состоится российская премьера фильма Пабло Ларраина "Спенсер" с Кристен Стюарт в главной роли", - рассказал собеседник агентства.

Показ пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами. Как отметили в пресс-службе, чилийский режиссер Пабло Ларраин не в первый раз обратился к жанру биографической драмы. В 2016 году на экраны вышел его фильм "Джеки" с Натали Портман в главной роли, картина получила приз Венецианского фестиваля за лучший сценарий и три номинации на "Оскар". На этот раз Ларраин вдохновился историей принцессы Дианы, роль которой исполнила Кристен Стюарт. Фильм повествует о нескольких днях 1995 года. Отношения Дианы с мужем, принцем Чарльзом, обострены как никогда, пресса прогнозирует скорый развод. Принцесса вынуждена поддерживать образ семьи и изображать мир. Виндзоры традиционно собираются на рождественские праздники в поместье Сандрингем, едят и пьют за одним столом, выезжают на охоту, но перед принцессой Дианой встает вопрос, сколько еще она сможет выдержать в таких условиях.

"Фильм Пабло Ларраина - отнюдь не типовая биография принцессы Дианы: любила, страдала, умерла. Этот жанр в отношении английской королевской семьи утратил всякий смысл по причине наличия сериала "Корона". Это сказка, о чем сказано в первом же титре картины: "сказка по мотивам реальной трагедии". Что правда, а что ложь в ней, поймут только фанаты Дианы и исследователи ее короткой жизни и безвременной гибели", - сказал программный директор "Художественного" Стас Тыркин.

Впервые фильм был представлен на Венецианском кинофестивале этого года в рамках основного конкурса. Ленту выпустит в прокат 9 декабря дистрибьютор "Белые ночи" в кинотеатре "Художественный".