ТАСС, 23 ноября. Парк науки и искусства "Сириус" возобновляет проведение музыкальных концертов после ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. В течение месяца там будут выступать музыканты, связанные с Санкт-Петербургом, сообщили журналистам в пресс-службе "Сириуса".

"В течение всего месяца в Парке науки и искусства будут выступать музыканты, связанные с культурной столицей - Санкт-Петербургом. Концерт в будущую субботу станет первым из них. В "Сириусе" встретятся талантливый солист Санкт-Петербургского Дома музыки и главный коллектив южного города-курорта - Сочинский симфонический оркестр. Финальным аккордом пятого юбилейного концертного сезона станет выступление больших звезд - знаменитого виолончелиста Сергея Ролдугина и Симфонического оркестра Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга", - сказал художественный руководитель фонда "Талант и успех" Ханс-Йоахим Фрай.

27 ноября вечер откроет Концерт № 1 для флейты с оркестром Вольфганга Амадея Моцарта. Партию флейты исполнит солист Санкт-Петербургского Дома музыки Петр Худоногов. Продолжит вечер Девятая симфония Антонина Дворжака, известная под названием "Из Нового Света". Она прозвучит в исполнении Сочинского симфонического оркестра.