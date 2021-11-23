Фестиваль "Московское кино" пройдет в Дубае на "Экспо-2020"

МОСКВА, 23 ноября./ТАСС/. Киносеть "Москино" проведет с 29 ноября по 2 декабря фестиваль "Московское кино" в Дубае. Мероприятие пройдет в рамках международной выставки "Экспо-2020", сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе киносети.

"С 29 ноября по 2 декабря в деловом центре мира, крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов Дубае пройдет фестиваль "Московское кино". Фестиваль организован правительством Москвы в рамках международной выставки "Экспо-2020", призванной "объединять умы и создавать будущее", - рассказал собеседник агентства.

Зрители увидят картины разных жанров - исторические, военные, приключенческие, спортивные, мелодрамы, драмы, комедии, в том числе фильмы: "Т-34" (режиссер Алексей Сидоров), "Салют -7" (режиссер Клим Шипенко), "Ледокол" (режиссер Николай Хомерики), "Поддубный" (режиссер Глеб Орлов), "Легенда №17" (режиссер Николай Лебедев), "Битва за Севастополь" (режиссер Сергей Мокрицкий), "Призрак" (режиссер Александр Войтинский).

"Фестивальные показы пройдут в одном из самых больших кинотеатральных комплексов Ближнего Востока Vox Cinema Mall Of The Emirates. Картины представит делегация российских кинематографистов, которую возглавит генеральный директор "Москино" Наталья Мокрицкая. Актеры Анатолий Кот и Александр Самойленко, режиссер Сергей Мокрицкий, актриса Катерина Шпица, журналист Сусанна Альперина познакомят зрителей с историей создания фестивальных фильмов, расскажут об основных трендах современного российского кино", - добавили в пресс-службе.

По словам Мокрицкой, впервые за долгие годы российские кинематографисты представят в Дубае отечественное кино в формате полноценного фестиваля.

"Я уверена, это послужит укреплению добрососедских связей между Москвой и Дубаем и будет способствовать углублению культурного диалога. Это только первый шаг в развитии международной деятельности "Москино". В ближайшем будущем мы планируем регулярно проводить фестивали Московского кино и других московских институций для продвижения Москвы, как важнейшего культурного и кинематографического бренда в знаковых киностолицах мира", - сказала Мокрицкая.

О киносети

"Москино" - учреждение в структуре Департамента культуры города Москвы, управляющее сетью городских кинотеатров. Ежегодно проводит сотни ретроспектив, фестивалей авторского кино, киноклубов, премьер и встреч с режиссерами. Курирует общегородскую акцию "Ночь кино". В сеть входят 13 кинотеатров, в том числе "Москино Космос", "Москино Салют", "Москино Звезда", "Москино Факел", "Москино Юность" и "Москино Музеон". В синематеке "Москино" хранятся около девяти тысяч пленочных копий советской классики.