Менее 2% учреждений культуры в Сибири участвуют в "Пушкинской карте"

НОВОСИБИРСК, 23 ноября. /ТАСС/. Только 229 организаций культуры в Сибирской федеральном округе из почти 13 тысяч (1,7%) принимают участие в программе "Пушкинская карта", сообщила на совещании по реализации программы "Пушкинская карта" в регионах Сибирского федерального округа заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова.

"У нас в Сибири почти 13 тысяч театров, музеев, концертных организаций, домов культуры, библиотек, которые могут продавать билеты. А в "Пушкинской карте" участвуют 229. Согласитесь, что это вообще ни о чем. Здесь надо понять, либо учреждения не готовы, либо они не понимают, либо они не хотят, либо нам лень", - сказала она.

По ее словам, наименее активным регионом Сибири в этом смысле является Алтайский край, где лишь 0,8% от всех учреждений культуры, принимают участие в "Пушкинской карте". Замминистра отметила, что к концу года необходимо увеличить как охват организаций, так и количество мероприятий.

Технический директор "Пушкинской карты" Александр Минаев, в свою очередь, отметил, что из-за того, что многие учреждения культуры до сих пор не анонсировали свои мероприятия на 2022 год, 70% пользователей карты уверены, что она перестанет действовать в Новом году. Так, из 66 сибирских театров лишь 17 имеют хотя бы одно событие в 2022 году.

"Пушкинская карта" - специальная банковская карта для молодежи, которой можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия, деньги перечисляет государство. В период с 1 сентября по 31 декабря 2021 года на карту зачисляется 3 тыс. рублей, в следующем году сумму планируют увеличить. Карта действует на всей территории России, подать заявку на ее оформление можно в личном кабинете на портале госуслуг.