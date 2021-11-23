Историко-документальная выставка, посвященная героям-казакам, открылась в Москве

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Экспозиция "Герои-казаки на службе Отечеству" открылась в Москве в Российском государственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ), передает корр. ТАСС.

Цель выставки - популяризация объективного подхода к сохранению исторической памяти, а также повышение интереса к изучению истории российского казачества.

"Последнее время тема казачества звучит - и все чаще. Сегодня, рассматривая стенды, которые подготовил наш архив, я убеждаюсь в том, что подобные выставки должны организовываться. Не только общество, но, я уверен, и некоторые казаки не знают этой истории. Здесь собраны уникальные документы, которые подтверждают героизм и верность своему государству", - сказал руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков, отметив, что такие выставки проводятся как в России, так и за рубежом.

Научный руководитель Российского Государственного архива социально-политической истории Андрей Сорокин добавил, что выставка будет представлена в электронном варианте. "Цель этой выставки заключается в том, чтобы сделать еще один шаг в направлении возвращения казачества в контекст общероссийской истории, продемонстрировать российскому обществу место и роль в становлении государства Российского, в том числе в его нынешних территориальных очертаниях. <…> Мы очень надеемся, что эта выставка будет интересна не только специалистам, но и широкой публике, с этой целью мы представим ее и в электронном варианте", - сказал он.

Ректор Московского государственного университета технологий и управления имени К. Г. Разумовского (Первый казачий университет) Сергей Чеботарев считает, что выставка позволит увидеть первоисточник без дополнительной трактовки исторических событий. "Литература является основой для вхождения, для получения интереса, чтобы прийти на выставку, прийти в архив и познакомиться с документами. Она <...> дает целостное представление этих событий, но выставка дает возможность и несет особую роль в современном просвещении, давая подрастающему поколению нравственные идеалы тех геройских поступков, которые здесь представлены", - пояснил ректор.

В рамках экспозиции представлены копии рапортов о награждениях казаков за сражения в разные периоды времени, ряд донесений, например, от атамана Войска Донского Матвея Платова главнокомандующему армией Петру Багратиону о бое между русскими и турецкими войсками. Благодаря миниатюрам продемонстрирован казачий быт.