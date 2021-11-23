В Москве проведут выставку-байопик к 60-летию Виктора Цоя

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Выставка-байопик "Виктор Цой. Путь героя" откроется в Центральном выставочном зале (ЦВЗ) "Манеж" в январе 2022 года к 60-летию музыканта, сообщили во вторник ТАСС организаторы. В 11 залах представят музыкальные инструменты, черновики, сценические костюмы и другие артефакты, связанные с жизнью Цоя.

"15 января 2022 года в Москве в Центральном выставочном зале "Манеж" откроется выставка-байопик "Виктор Цой. Путь героя". Это первая выставка такого масштаба, посвященная герою, остающемуся актуальным как для тех, кто ходил на его концерты в 1980-е годы, так и для современного поколения соцсетей. Проект приурочен к 60-летию со дня рождения Виктора Цоя, который будет отмечаться 21 июня 2022 года", - говорится в сообщении.

В подготовке выставки участвовали друзья Цоя, коллекционеры, фанаты, а также отец музыканта Роберт и сын Александр. Выставка будет расположена в 11 залах на площади 3 тыс. кв. м. "Авторы проекта воссоздадут весь путь героя - от застенчивого мальчишки до кумира нескольких поколений. При этом экспозиция организована не хронологически, а по темам - музыка, кино, поэзия, изобразительное искусство. Она представляет собой уникальное собрание артефактов, связанных с жизнью Виктора Цоя и переданных выставке для экспонирования его семьей и частными коллекционерами", - отметили организаторы.

На выставке представят гитары, черновики, личные письма, фотографии, сценические костюмы, картины разных лет и в том числе поделки Цоя. "Задумывая выставку, мы хотели не просто погрузить зрителей в атмосферу музыки и образов, знакомую миллионам людей в нашей стране, но и дать возможность увидеть другого Цоя - художника, героя неснятого киберпанк-боевика, представителя неизвестного западной публике советского андеграунда. Сценография, аудиоэфекты и визуальные эффекты выводят этот проект за рамки привычной выставки, поэтому мы называем ее выставкой-байопик и, приглашая зрителей, говорим, что будет как в "Кино"! - процитировали организаторы креативного продюсера проекта, сына музыканта Александра Цоя.

На одной из частей экспозиции также представят взгляд на творчество Цоя глазами людей другой культуры. Тексты к выставке и для каталога написал французский дипломат и писатель Жоэль Бастенэр - друг Цоя, который издал его пластинку во Франции в 1989 году. Свои архивы передала популяризатор советской и постсоветской рок-культуры на Западе Джоанна Стингрей (США). Рашид Нугманов (Франция) представит зал, посвященный фильму, готовившемуся к съемкам в последний год жизни Цоя японскими продюсерами, но так и не снятый из-за трагической гибели певца.

Виктор Цой - советский исполнитель, основатель и лидер группы "Кино" (1982-1990). Автор песен "Звезда по имени Солнце", "Мы ждем перемен", "Группа крови", "Дальше действовать будем мы" и других. Родился в 1962 году в Ленинграде, 15 августа 1990 года погиб в автокатастрофе на 35-м км трассы Талси - Слока в Латвии. Похоронен на Богословском кладбище Санкт-Петербурга.