В Нижегородской области сняли 10 фильмов о народных промыслах региона

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 ноября. /ТАСС/. Презентация десяти короткометражных фильмов, рассказывающих о народных художественных промыслах (НХП) Нижегородской области, прошла во вторник в Нижегородском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике (НГИАМЗ), отреставрированном к 800-летию Нижнего Новгорода. Серия роликов посвящена золотой хохломе, казаковской филиграни, художественной ковке, сообщила во вторник победительница конкурса президентских грантов Оксана Дектерева.

"Все лето и осень мы занимались производством этих фильмов. У нас получилось 10 фильмов продолжительностью около 10 минут. Героями стали специалисты народных художественных промыслов, смотрители музеев, хранители музеев и, конечно, мастера - те люди, которые сохранили умение делать своими руками изделия. Каждый из них обладает уникальным мастерством и готов передавать его дальше", - сказала Дектерева.

По ее словам, материал подготовлен в простом для восприятия формате, его легко смотреть и взрослым, и школьникам, и туристам, и тем, кто только начал знакомство с нижегородскими народными промыслами. Фильмы посвящены золотой хохломе, городецкой росписи, нижегородской игрушке, полхов-майданской росписи, казаковской филиграни, художественной ковке, нижегородской керамике, балахнинскому кружеву. Цикл размещен на youtube-канале.

Как рассказал гендиректор НГИАМЗ Юрий Филиппов, фильмы сняты для того, чтобы еще раз рассказать и показать, в том числе, историю развития нижегородских промыслов. "Я не исключаю, что кто-нибудь, посмотрев эти 10 замечательных фильмов, пойдет и обратится к мастеру, купит изделия. В основном и для этого сделаны фильмы, чтобы показывать и рассказывать еще раз о наших промыслах. Когда мы с режиссерами прорабатывали концепцию, то я сказал, конечно, каждая серия должна начинаться именно с музея, чтобы людям показать предтечу того, что сейчас видят на прилавках магазинов, на фестивалях", - сказал Филиппов.

Нижегородская область занимает лидирующую позицию среди регионов России по числу сохраненных народных художественных промыслов, более 20 предприятий, работающих в этой сфере, относятся к значимым. К числу НХП, которые сохранены в регионе, относятся, например, балахнинское кружевоплетение, варнавинская резьба по кости, городецкая золотая вышивка, роспись и резьба по дереву и другие. Ранее предприятия "Хохломская роспись" и "Павловский завод художественных металлоизделий им. Кирова" были включены в федеральный перечень системообразующих предприятий. Кроме того, десять региональных предприятий НХП вошли в перечень компаний, оказывающих существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в регионе.