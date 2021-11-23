Организаторы премии "Виктория" уточнили, что церемония вручения будет в формате COVID-free

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Церемония вручения Российской национальной музыкальной премии "Виктория" пройдет 2 декабря в Государственном Кремлевском дворце в присутствии зрителей. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе организаторов.

Организаторы пояснили, что ранее учредитель премии, народный артист России Игорь Крутой оговорился, рассказывая о предстоящей церемонии и ее формате.

"Церемония вручения Российской национальной музыкальной премии "Виктория-2021" состоится в Государственном Кремлевском дворце 2 декабря 2021 года в присутствии зрителей. Мероприятие пройдет в формате COVID-free", - сказали в пресс-службе.

Премия "Виктория" учреждена поэтом, меценатом Михаилом Гуцериевым, композитором, продюсером Игорем Крутым и руководителем радиохолдинга "ГПМ-Радио" Юрием Костиным, она вручается ежегодно с 2016 года. Победители определяются по результатам закрытого голосования жюри - членов Академии российской музыки, в числе которых - народные артисты России, топ-менеджеры крупнейших медиахолдингов и лейблов, известные продюсеры.