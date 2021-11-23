Фестиваль российского кино Russian Film Festival собрал 700 тыс. иностранных зрителей

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Более 700 тыс. зрителей в 22 странах заинтересовались российскими фильмами в рамках фестиваля Russian Film Festival. Об этом сообщила во вторник глава департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ Светлана Максимченко.

"В 2021 году Russian Film Festival прошел в 22 странах мира. Из-за пандемии он проходил прежде всего онлайн. Он заинтересовал более 700 тысяч зарубежных зрителей", - сказала она на коллегии ведомства.

Проект Russian Film Festival, организованный "Роскино" в 2020 году, знакомит зарубежного зрителя с многообразием современного российского кинематографа. Прежде недели российского кино за рубежом проходили в различных форматах. "Сейчас у нас единая концепция продвижения, чтобы наладить централизованную работу в международном пространстве по продвижению национальных фильмов", - отметила Максимченко.