РОСИЗО в 2022 году представит проект к 350-летию Петра I и 100-летию СССР

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Государственный музейно-выставочный центр РОСИЗО в 2022 году представит мультимедийный проект, приуроченный к 350-летию со дня рождения Петра I, а также масштабную выставку к 100-летию СССР. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ.

"Государственный музейно-выставочный центр РОСИЗО проведет в Москве в 2022 году масштабный мультимедийный проект "Наука и искусство", приуроченный к 350-летию со дня рождения императора Петра I. В юбилейный год учреждение проведет также в Санкт-Петербурге цикл кросс-дисциплинарных мероприятий на специально построенной площадке. В программу войдут перформативные, аудиовизуальные и кинопроекты, посвященные Петру I", - сообщили в министерстве по итогам встречи директора РОСИЗО Ольги Галактионовой с министром культуры РФ Ольгой Любимовой.

Кроме того, на 2022 год запланировано проведение масштабной выставки, приуроченной к 100-летию СССР. Она посвящена культурно-историческому наследию советского периода. Также будет реализован специальный образовательный проект "Музей плюс театр", который организуют РОСИЗО и ГИТИС в связи с юбилеем вуза. К 90-летию со дня рождения режиссера Тарковского учреждение планирует подготовить ретроспективную выставку, цикл лекций и кинопоказов.

"Для нас важный аспект деятельности - межмузейное взаимодействие. Мы намерены выступать в качестве оператора и организатора проектов", - отметила директор РОСИЗО и добавила, что учреждение будет участвовать в организации Международного фестиваля "Интермузей-2022" и 8-й Московской международной биеннале молодого искусства - 2022.

"Важно, чтобы учреждения культуры, в том числе РОСИЗО, были готовы в короткие сроки предложить презентации высококлассных арт-проектов, ориентированных на различную аудиторию и учитывающих любую возможную тематическую специфику", - процитировали в министерстве Любимову.