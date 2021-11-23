Съемки фильма "Вызов" продолжатся на Земле весной

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Съемки художественного фильма "Вызов", часть которых была осуществлена на Международной космической станции (МКС), на Земле начнутся весной 2022 года, сообщил ТАСС во вторник режиссер картины Клим Шипенко.

"Весной", - сказал он, отвечая на вопрос, когда начнутся съемки этого фильма на Земле.

Говоря о том, кто еще будет сниматься в картине, Шипенко сообщил, что сейчас проходит кастинг. Отвечая на вопрос, будет ли задействован в съемках его и Юлии Пересильд дублирующий экипаж, режиссер отметил: "Да, постараемся".

Космическая драма под рабочим названием "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. Для проведения съемок в космосе 5 октября на корабле "Союз МС-19" на МКС отправились космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Фильм рассказывает о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. В съемках также принимали участие космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров. Новицкий, Пересильд и Шипенко 17 октября вернулись на Землю на спускаемом аппарате корабля "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18"). Шкаплеров и Дубров остались на МКС до весны 2022 года.

В дублирующий экипаж вошли космонавт Олег Артемьев, актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин.