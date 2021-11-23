Около 3 тыс. человек посетили фестиваль архивных фильмов в "Иллюзионе" за неделю работы

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Почти 3 тыс. человек посетили Московский международный фестиваль архивных фильмов за первую неделю его работы. Об этом сообщила на встрече с министром культуры РФ Ольгой Любимовой замгендиректора по развитию и коммуникациям Госфильмофонда Кристина Ефременко.

"Программа фестиваля включает ретроспективы, показы знаменитых отечественных и зарубежных фильмов, в том числе отреставрированные и восстановленные картины. Мы проделали большую работу и уже отмечаем интерес публики. Только за неделю смотр собрал 2,8 тыс. зрителей", - приводятся во вторник ее слова на сайте Минкультуры.

Министр в свою очередь попросила обратить внимание на международную деятельность Госфильмофонда, усилить работу в рамках Международной Федерации киноархивов. "Госфильмофонд ведет большую научно-исследовательскую работу. Сотрудники научного отдела порой совершают удивительные открытия, имеющие международное значение. Именно поэтому необходимо популяризировать их деятельность", - пояснила Любимова.

Московский международный фестиваль архивных фильмов проходит в столице с 15 по 28 ноября. Его основной площадкой стал кинотеатр "Иллюзион". Мероприятие стало преемником международного архивного фестиваля "Белые столбы", который с 1997 года организует Госфильмофонд России.

Программа включает ретроспективы, показы культовых отечественных и зарубежных фильмов и архивных находок, в том числе отреставрированных и восстановленных картин, а также лент, считавшихся до недавнего времени утраченными. Большая часть показов сопровождается лекциями и дискуссиями со специалистами.