В Театре Романа Виктюка сменился директор

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Коллективу Театра Романа Виктюка во вторник представили нового директора, им стал Александр Смертин, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Валерий Райков досрочно покидает пост директора Театра Романа Виктюка. Согласно приказу Департамента культуры Москвы, 23 ноября в должность директора вступает Александр Смертин", - отметили в пресс-службе.

Ранее Смертин занимал должность первого заместителя директора в Центре культуры и искусства "Меридиан", в 2012-2020 годах работал в театре "Новая опера" на должности первого заместителя директора.

"Благодарю Валерия Николаевича Райкова за год совместной работы в Театре Романа Виктюка. Сегодня впереди у нас много планов, проектов и задач, которые требуют удвоенной энергии и сплоченной работы административной и творческой команды театра. Надеюсь на продуктивное сотрудничество с Александром Смертиным, высоким профессионалом с серьезным опытом в административно-финансовой сфере", - привели в пресс-службе слова художественного руководителя театра Дениса Азарова.

Смертин в свою очередь пообещал приложить максимум усилий для реализации творческих планов труппы. "Для меня большая честь работать в Театре Романа Виктюка. Постараюсь приложить максимум усилий, чтобы помочь Денису Николаевичу реализовать все задуманные творческие планы", - привели в театре его высказывания.

Театр Романа Виктюка был основан в 1991 году. Премьерной постановкой нового театра стал спектакль "М. Баттерфляй" по пьесе Дэвида Генри Хвана. В 1996 году театр получил статус государственного. Он расположен в здании бывшего Дома культуры им. И. В. Русакова в Москве.